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NBA／老鷹楊恩狂轟38分 快艇雙星缺陣7連勝中斷

體育新聞組╱綜合報導
楊恩全場狂砍38分。（Getty Images）
楊恩全場狂砍38分。（Getty Images）

快艇雙星雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）因聯盟健康安全協議未隨隊出賽，貝佛利（Patrick Beverley）因膝傷缺陣，一次損失三大主力的快艇，26日在客場6連戰之旅的首役，以99：108敗給老鷹，結束近期7連勝。

影音來源：YouTube

老鷹內外雙雄楊恩（Trae Young）和卡佩拉（Clint Capela）在缺席前場比賽後，26日攜手出擊，楊恩全場23投12中，包括11罰全中，狂砍38分4助攻3籃板，卡佩拉延續近期出色表現，又拿下13分19籃板2抄截2阻攻。

儘管對手主力不在，但老鷹開賽也沒能趁勢壓制快艇，上半場團隊命中率僅35.9%，反觀快艇靠著伊巴卡（Serge Ibaka）和傑克森（Reggie Jackson）聯手拿下26分，取得48比43領先優勢。

眼見球隊進攻狀態欠佳，楊恩第三節挺身而出，單節獨拿14分，加上快艇命中率大幅下降，老鷹逐步超前，帶著6分領先進入決勝期。赫爾特（Kevin Huerter）這一節攻下13分，搭配楊恩也拿到12分，老鷹進一步穩住領先優勢，拿下最近5戰中的第4勝。

杭特（De'Andre Hunter）得到22分4助攻3籃板，柯林斯（John Collins）11分11籃板5阻攻，赫爾特13分。

快艇方面，頂替先發的傑克森攻下20分8助攻7籃板2抄截，伊巴卡15分5籃板3助攻3阻攻，曼恩（Terance Mann）10分9籃板4抄截，肯納德（Luke Kennard）13分4抄截，祖巴茲（Ivica Zubac）13分10籃板，威廉斯（Lou Williams）和莫里斯（Marcus Morris Sr.）各拿11分、10分。

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