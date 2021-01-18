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NBA／痛宰綠衫軍30分 尼克結束5連敗

體育新聞組／綜合報導
已經5連敗的尼克終於拿下一勝。（路透）
已經5連敗的尼克終於拿下一勝。（路透）

少了主力核心泰托姆（Jayson Tatum）的塞爾蒂克，17日面對5連敗的尼克卻是慘遭痛擊，以75：105慘敗30分之多，結束近期的5連勝。

單場只拿75分追平了史蒂文斯（Brad Stevens）執教綠衫軍以來的最低得分紀錄，先前是出現在2015年對熱火的比賽。而全場輸了30分，是球隊自2007年3月以來主場最大輸分紀錄。

整場比賽，塞爾蒂克三分球46投僅7中，命中率15.2%，這是隊史單場三分球出手超過20次的比賽中，第2低的命中率表現；而失手39記三分球，則是創下隊史紀錄。此外，塞爾蒂克團隊命中率僅29.8%，也是球隊近17年來最低命中率表現。

「我們今天看起來就像陷入泥淖之中。」史蒂文斯說。塞爾蒂克全隊只有2人得分超過兩位數，以布朗（Jaylen Brown）的25分為最高。

尼克方面，開季以來一直維持穩定發揮的藍道（Julius Randle），拿下20分12籃板4助攻3抄截；巴瑞特（RJ Barrett）19分11籃板3助攻2抄截；奎克利（Immanuel Quickley）17分8助攻，布拉克（Reggie Bullock）11分7籃板。

「我們打得很專注，阻止對手的突破並保護好籃板。我們從比賽一開始就展現能量，然後延續了整場比賽。」巴瑞特賽後談到球隊連敗，「很多球隊都會遭遇到連敗情況，但你只能走出來，我們今天做到了。能拿到這場勝利感覺很棒。」

尼克開季取得5勝3敗的成績，但接下來連輸5場。

巴瑞特

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