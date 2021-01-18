NBA／史上第4人…唐西奇上演超級大三元 獨行俠卻輸球

唐西奇（左）演出超級大三元，史上第四人。（路透）

近況出色的唐西奇（Luka Doncic）在17日比賽中再度狂轟36分16籃板15助攻，這是他生涯第29次大三元，這讓他累積大三元次數超越喬丹 （Michael Jordan），與希爾（Grant Hill）並列史上第15名。

根據統計，唐西奇成為史上第4位至少繳出35分15籃板15助攻的球員，前3人分別是「大O」羅伯森（Oscar Robertson，5次）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、哈登（James Harden）。而唐西奇是4人裡面最年輕達成者，原紀錄是羅伯森在1961年所創下。

此外，唐西奇單在上半場就拿到30分7籃板5助攻，在過去20年來僅有哈登和艾佛森曾有過這樣半場表現。

加上此役，唐西奇開季以來打了11場比賽，已經累積拿到311分、112籃板、103助攻，追平羅伯森和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的紀錄。

不過，即便唐西奇打出驚人數據，但獨行俠在第一節後段就遭遇到公牛的壓制，第二節被拿了40分之多，上半場落後15分。之後獨行俠礙於人手不足，始終難以有效追分，最終仍以101：117吞敗。

在上述達到至少35分15籃板15助攻的4位球員中，唐西奇和羅伯森是唯二在拿到此數據的同時，球隊也落敗。