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NBA／22歲以下26大三元…唐西奇破魔術強森紀錄

體育新聞組／綜合報導
唐西奇破了魔術強森的紀錄。（路透）
唐西奇破了魔術強森的紀錄。（路透）

獨行俠隊唐西奇（Luka Doncic）與火箭隊哈登（James Harden）兩名年度MVP熱門人選4日同場較勁；前一戰因為左腿股四頭肌挫傷缺陣的唐西奇，拿下33分、16籃板、11助攻的個人本季首度大三元，技壓哈登的21分、10助攻，率隊以113：100獲勝。

開季前6場比賽僅拿兩勝，獨行俠4日面對近況同樣不佳的火箭，第4節由唐西奇與小哈德威（Tim Hardaway Jr.）領軍打出一波14：3的攻勢奠定勝基，兩人在這段時間貢獻11分，成為贏球兩大功臣；小哈德威投進8顆三分球、拿下30分。

身為本賽季年度MVP的熱門人選，唐西奇儘管開季後表現不差，但始終無法反應在球隊戰績上，4日拿下個人本季首度的大三元，他強調狀態漸入佳境，「我已經準備好面對比賽，也會繼續提升自己的狀態，但最重要的是保持健康，因為這個賽季還有很長一段路。」

唐西奇在本場比賽後，成為聯盟史上22歲以下、累積最多大三元（26次）的球員，超越魔術強森（Magic Johnson）與76人隊西蒙斯（Ben Simmons），總教練卡萊爾（Rick Carlisle）說：「我一點都不驚訝，他就是一名如此優秀的球員，儘管開季調整有點落後，但現在已慢慢上軌道。」

本賽季風波不斷的火箭，雖然一哥哈登仍有21分進帳，但全場17次出手僅命中5球，本季新加入的主控沃爾（John Wall）更僅獲得10次出手機會、拿下14分，總教練西拉斯（Stephen Silas）對於球隊進攻表現感到失望，「這並不是我們設想的比賽方式。」

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