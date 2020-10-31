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NBA新球季 聯盟提聖誕節前開始 球員想明年1月再打

體育新聞組／綜合報導
球員工會對聯盟建議開季日期有意見。（歐新社）
球員工會對聯盟建議開季日期有意見。（歐新社）

NBA新賽季何時開打，聯盟與球員仍持不同意見，溜馬隊後衛、也是球員工會副主席的波格登（Malcolm Brogdon）表示，對於聯盟提出在聖誕節前的12月23日開賽，工會需要更多時間考慮，目前傳出包括湖人隊詹姆斯（LeBron James）等球員，都希望比賽延到明年1月19日的馬丁路德金恩紀念日再開打。

NBA今年受到新冠肺炎疫情影響，賽季直到12日湖人捧起隊史第17冠才落幕，而新賽季選秀會將登場，正當各球團還在佈局選秀戰力時，聯盟與球員工會卻因新賽季的開打時間，產生意見分歧、陷入談判僵局。

雖然日前傳出聯盟有意趕在重頭戲聖誕大戰前開打，藉此彌補因疫情導致的收入損失，但球員方認為會導致休息時間嚴重不足，尤其是一路打到總冠軍賽的湖人、熱火隊，僅有不到80天的休息時間，建議新賽季延後開打。

波格登昨受訪時強調，雖然球員都傾向於明年1月中開打，但球團與球員還在思考可能造成的利益損失，「收入是兩者間的最大差別，我們必須從中達成共識。」

除了開季日期尚未敲定，聯盟也有意調整例行賽賽制，包括例行賽縮水至72場，及仿效大聯盟減少球隊移動的做法，不排除取消跨區賽事，以降低感染風險。

湖人 疫情 NBA

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