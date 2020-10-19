NBA／傳湖人有意保羅 詹姆斯私下拉攏

保羅和詹姆斯私交不錯，有機會在洛城合體。（路透資料照片）

本季帶領雷霆打出異軍突起黑馬驚奇表現，甚至季後賽還跟火箭纏鬥7場才落敗，保羅（Chris Paul）展現寶刀未老身手也大大提昇自己交易價值，雖然他本人透露不排斥繼續在雷霆打球，不過顯然其他有意補強隊伍也都虎視眈眈交易可能。

日前公鹿意外爆冷遭到熱火淘汰，就有消息傳出可能鎖定保羅為補強目標，現在「Bleacher Report」記者平克斯（Eric Pincus）也報導，有球隊高層認為湖人 也是潛在可能下家，詹姆斯（LeBron James）有望發揮影響力招攬好友入隊。

「保羅很樂於重返洛杉磯 ，我知道這對他而言會是美夢成真，我也知道詹姆斯很愛他也很信任他，此外保羅同樣很適合湖人」，平克斯引述1位東區球隊高層說法指出，當然想要爭取保羅加入的隊伍顯然不只公鹿還有湖人，尼克也是之一。

「紐約 郵報」指出，打從尼克新總裁羅斯（Leon Rose）上任後，就有傳聞球隊對交易保羅有興趣；因為羅斯還是經紀人時，保羅就是旗下客戶，而報導也進一步提到，若尼克得到保羅，那麼安東尼（Carmelo Anthony）也樂意回歸聯手。