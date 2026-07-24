我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普祭出新關稅 多國反駁「強迫勞動」說、但將續談不反制

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

挺張柏芝？台玻總裁夫人徐莉玲：王菲找巫師作法 邱瓈寬喊告

台灣新聞組／台北24日電
台玻總裁夫人徐莉玲臉書發文力挺張柏芝引發爭議。（本報資料照片）
台玻總裁夫人徐莉玲臉書發文力挺張柏芝引發爭議。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

徐莉玲在臉書發文力挺張柏芝，稱她遭謝霆鋒與王菲聯手傷害，甚至被找黑道及巫師作法，隨即引發網路爭議與邱瓈寬揚言提告。

香港影帝謝賢（四哥）病逝引發各界關注，兒子謝霆鋒與張柏芝王菲的世紀糾葛再成熱門話題；台玻總裁夫人、學學文創創辦人徐莉玲在臉書發文力挺張柏芝，指她當年遭前夫謝霆鋒及王菲聯手算計，甚至找黑道及巫師作法；突如其來的爆料震驚各界，王菲前經紀人邱瓈寬（寬姐）第一時間火大反擊，質疑其憑空造謠並揚言提告。

謝霆鋒（右）與王菲復合。(摘自微博)
謝霆鋒（右）與王菲復合。(摘自微博)

徐莉玲發文指出：「近日媒體都在報導謝賢老先生過世的消息，對於我這一個多年來關愛、同情張柏芝的支持者，我想表達一番心裡話。柏芝，妳太苦了！疼愛妳的公公已經走了，妳可以放下了！」

她接著寫道：「這些年妳明明知道，當年的離異原因，都是謝霆鋒及王菲在妳們婚姻存續期間，兩人私下互通、聯手密謀對妳造成的傷害」，「一直到近年，王菲又找黑道及巫師作法，對妳的身體、精神造成恐怖傷害，逼得妳身心俱疲，才40多歲就準備好遺書，妳還有什麼看不透、看不開的呢？」

徐莉玲也勸張柏芝「別再等渣男及那位剋夫兩次的惡女分手了」，「放過自己，也放過妳的孩子們，妳們都太苦了，我們旁觀者都看不下去了！」

張柏芝。(摘自Instagram)
張柏芝。(摘自Instagram)

最後，她也向張柏芝送上祝福：「不管妳再嫁，或單身到老，都不要再與他們聯繫、糾纏了！飛向自由，擁抱妳應得的幸福與善待！在天堂的四哥公公也會贊成的！」

徐莉玲貼文曝光後網路炸鍋，面對排山倒海的輿論與法律威脅，徐莉玲起初僅微調內容，將「找黑道」等極端字眼移除，改稱是轉載 Google 新聞與 YouTube 影片「有感而發」。

曾擔任王菲經紀人的邱瓈寬大怒，質疑貼文內容真實性，並表示：「這是假帳號？真造謠詆毀？共同朋友們可以出來解釋一下！？水軍、我看多了……欠揍成這樣的少呀……同事們快處理吧！」她隨後又留言說：「這也不止告不告的問題？不快下架……」。

其實徐莉玲和林伯實的婚姻也堪比連續劇；林伯實在第一段婚姻爆發婚外情，與80年代最紅氣質花旦沈時華不倫戀，林伯實提出沈時華必須生男才得入門，未料沈時華懷的是女娃，林伯實直接人間蒸發。

徐莉玲也有過兩段婚姻，與林伯實是第二段婚姻，兩人1993年結婚，徐莉玲以47歲高齡生下一子，據知林伯實得子十分欣喜，認為家庭「總算圓滿」，這讓為他背負小三罵名生女的沈時華相當難堪。

精華 FAQ

  • 她指稱張柏芝當年離異與謝霆鋒、王菲在婚姻期間私下互通有關，還說王菲曾找黑道與巫師作法，導致張柏芝身心受創，內容引發巨大爭議。

  • 邱瓈寬第一時間火大反擊，質疑貼文是假帳號還是憑空造謠，並要求相關內容盡快下架，甚至明言可能提告，態度相當強硬。

  • 面對輿論與法律壓力，徐莉玲先微調內容，刪除「找黑道」等字眼，並改稱自己是轉載 Google 新聞與 YouTube 影片後有感而發，試圖淡化原先爆料。

張柏芝 王菲 謝賢

上一則

中興山莊被指不當黨產遭追徵32億 國民黨勝訴確定

下一則

五花八門虐死剴剴 保母劉彩萱無期定讞 妹判刑18年

延伸閱讀

台玻總裁夫人爆料王菲找巫師作法張柏芝 邱瓈寬放話：太欠揍要告

台玻總裁夫人爆料王菲找巫師作法張柏芝 邱瓈寬放話：太欠揍要告
謝賢生前心疼張柏芝 澄清：沒對王菲不滿 兒子開心即可

謝賢生前心疼張柏芝 澄清：沒對王菲不滿 兒子開心即可
曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑
謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子

謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
陶朱隱園。(記者游智文／攝影)

32歲男無貸款買陶朱隱園 身分曝光「真正頂級富豪」

2026-07-22 21:50
王文洋。（本報資料照片）

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

2026-07-23 20:18
移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

桃機8月起禁接機立牌、行李占位 最高罰2.5萬台幣

2026-07-20 02:21
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

接機立牌、行李占位 桃園機場8月起開罰

2026-07-19 20:12

超人氣

更多 >
搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」
一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎
長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷
中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮
無需大學學歷 這家加油站便利超商店長年薪27.5萬

無需大學學歷 這家加油站便利超商店長年薪27.5萬