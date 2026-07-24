挺張柏芝？台玻總裁夫人徐莉玲：王菲找巫師作法 邱瓈寬喊告

台玻總裁夫人徐莉玲臉書發文力挺張柏芝引發爭議。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 徐莉玲在臉書發文力挺張柏芝，稱她遭謝霆鋒與王菲聯手傷害，甚至被找黑道及巫師作法，隨即引發網路爭議與邱瓈寬揚言提告。

香港影帝謝賢 （四哥）病逝引發各界關注，兒子謝霆鋒與張柏芝 、王菲 的世紀糾葛再成熱門話題；台玻總裁夫人、學學文創創辦人徐莉玲在臉書發文力挺張柏芝，指她當年遭前夫謝霆鋒及王菲聯手算計，甚至找黑道及巫師作法；突如其來的爆料震驚各界，王菲前經紀人邱瓈寬（寬姐）第一時間火大反擊，質疑其憑空造謠並揚言提告。

謝霆鋒（右）與王菲復合。(摘自微博)

徐莉玲發文指出：「近日媒體都在報導謝賢老先生過世的消息，對於我這一個多年來關愛、同情張柏芝的支持者，我想表達一番心裡話。柏芝，妳太苦了！疼愛妳的公公已經走了，妳可以放下了！」

她接著寫道：「這些年妳明明知道，當年的離異原因，都是謝霆鋒及王菲在妳們婚姻存續期間，兩人私下互通、聯手密謀對妳造成的傷害」，「一直到近年，王菲又找黑道及巫師作法，對妳的身體、精神造成恐怖傷害，逼得妳身心俱疲，才40多歲就準備好遺書，妳還有什麼看不透、看不開的呢？」

徐莉玲也勸張柏芝「別再等渣男及那位剋夫兩次的惡女分手了」，「放過自己，也放過妳的孩子們，妳們都太苦了，我們旁觀者都看不下去了！」

張柏芝。(摘自Instagram)

最後，她也向張柏芝送上祝福：「不管妳再嫁，或單身到老，都不要再與他們聯繫、糾纏了！飛向自由，擁抱妳應得的幸福與善待！在天堂的四哥公公也會贊成的！」

徐莉玲貼文曝光後網路炸鍋，面對排山倒海的輿論與法律威脅，徐莉玲起初僅微調內容，將「找黑道」等極端字眼移除，改稱是轉載 Google 新聞與 YouTube 影片「有感而發」。

曾擔任王菲經紀人的邱瓈寬大怒，質疑貼文內容真實性，並表示：「這是假帳號？真造謠詆毀？共同朋友們可以出來解釋一下！？水軍、我看多了……欠揍成這樣的少呀……同事們快處理吧！」她隨後又留言說：「這也不止告不告的問題？不快下架……」。

其實徐莉玲和林伯實的婚姻也堪比連續劇；林伯實在第一段婚姻爆發婚外情，與80年代最紅氣質花旦沈時華不倫戀，林伯實提出沈時華必須生男才得入門，未料沈時華懷的是女娃，林伯實直接人間蒸發。

徐莉玲也有過兩段婚姻，與林伯實是第二段婚姻，兩人1993年結婚，徐莉玲以47歲高齡生下一子，據知林伯實得子十分欣喜，認為家庭「總算圓滿」，這讓為他背負小三罵名生女的沈時華相當難堪。