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京華城案外案 沈慶京土地套利30億遭求刑26年

記者張宏業蔣永佑林孟潔／台北9日電
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威京集團主席沈慶京涉非常規交易套利，被檢方起訴求刑26年。（本報資料照片）
威京集團主席沈慶京涉非常規交易套利，被檢方起訴求刑26年。（本報資料照片）

台北地檢署偵辦京華城容積率案，查出威京集團主席沈慶京因積欠澳門賭場鉅額賭債，以及威京集團整體債務，金額高達181.8億元（新台幤，下同，約6億美元），沈慶京為求解套，利用「左手換右手」方式套利30億元，檢方依違證交法特別背信、洗錢等罪起訴沈慶京共13人，並對沈慶京求刑26年。

同案起訴包括前經濟部長、中石化董事長陳瑞隆、鼎越開發前董事長朱亞虎；中石化前董事長陳慈俊、中石化前獨董朱雲鵬、中石化前總經理余華松等人。

起訴指出京華城曾是全球最大球體百貨商城，不過，百貨開幕後第2年起營業額急遽驟減，以致京華城公司連年虧損，又因京華城公司於籌設京華城百貨期間，曾向凱基銀行等18間金融機構辦理120億元聯貸案，並以京華城百貨之地上球體建物及松山區西松段3小段156地號土地為擔保。

2018年3月18日，聯貸案本金還款期限屆期前，京華城公司尚未能依約清償剩餘貸款本金，共計98.5億元，讓沈慶京面臨龐大償債壓力。

沈慶京常前往海外賭場大額賭博，積欠鉅額賭債，2014年以威京集團旗下泛宇等15家公司之名義，與朱姓澳門居民所屬英屬維京群島商「銳亮環球有限公司」捏造投資借款名義，簽署向銳亮母公司借款港幣15億元虛假契約，以正常借款債務，包裝為賭債本質債務，為挪用威京集團旗下公司資產，以償還私人鉅額賭債作鋪排。

案經訴訟和解，沈慶京積欠海外賭債減至32億1424萬9000元。 直至2019年6月，沈慶京賭債與威京集團旗公司總負債達181.8億元。

此外，民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案被判刑17年，威京集團主席沈慶京也被判刑10年，一審宣判後裁定沈加保3000萬元。沈不服提抗告，認為加保已經違反比例原則，重申他沒有逃亡能力，台灣高等法院裁定駁回確定。

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