不敵球王…林昀儒新加坡大滿貫奪銀 寫個人新里程碑

林昀儒勇闖WTT新加坡大滿貫賽男單決賽，寫下個人在大滿貫賽最佳成績，最終亞軍入袋成是個人新里程碑。(新華社) 新華通訊社

台灣乒乓球一哥「小林同學」林昀儒 勇闖WTT新加坡 大滿貫賽男單決賽，寫下個人在大滿貫賽最佳成績，昨天晚上挑戰中國「世界球王」王楚欽 雖遭直落4橫掃，亞軍入袋成是個人新里程碑。

林昀儒去年新加坡大滿貫賽和「柚子」高承睿打下男雙亞軍，今年換男單寫突破，前三輪都是直落3勝出，前天(2月28日)8強碰德國法蘭西斯卡（Patrick Franziska）以4：1過關，昨天下午進行的4強賽再以4：2力退巴黎奧運銀牌、世界排名第5的瑞典好手摩賈德（Truls Moregard），生涯首度打進大滿貫賽決賽。

現年24歲、世界排名第8的林昀儒，生涯第14度對上現任球王、中國大陸名將王楚欽，兩人平時就有交情，還同是中國大陸聯賽的俱樂部隊友。

昨天晚上壓軸戰和王楚欽上演WTT第5度對決，林昀儒首局陷入0：5落後，讓王楚欽以11：3先下一城；第二局王楚欽同樣一路領先，以11：8再下一城。

第三局林昀儒先握有3：1優勢，但遭王楚欽連拿4分逆轉，且先取得10：4的局點優勢；林昀儒連續瓦解球王4個局點，逼出王楚欽的暫停，可以恢復比賽後林昀儒沒能延續得分氣勢，讓王楚欽再以11：8拿下，也取得局數「聽牌」優勢。

林昀儒第四局最多握有5：2領先，可惜遭8：7時遭王楚欽連拿3分逆轉，最終以9：11結束比賽。

這是王楚欽第五度在大滿貫賽登頂，賽後場中受訪透露心情「舒暢」，現場響起一陣笑聲；1月剛在WTT多哈冠軍賽終結超過兩年冠軍荒的林昀儒，生涯首度打進大滿貫賽男單決賽雖無緣捧冠，仍突破個人在大滿貫最佳成績。