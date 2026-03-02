我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

不敵球王…林昀儒新加坡大滿貫奪銀 寫個人新里程碑

記者曾思儒／綜合2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
林昀儒勇闖WTT新加坡大滿貫賽男單決賽，寫下個人在大滿貫賽最佳成績，最終亞軍入袋成是個人新里程碑。(新華社) 新華通訊社
林昀儒勇闖WTT新加坡大滿貫賽男單決賽，寫下個人在大滿貫賽最佳成績，最終亞軍入袋成是個人新里程碑。(新華社) 新華通訊社

台灣乒乓球一哥「小林同學」林昀儒勇闖WTT新加坡大滿貫賽男單決賽，寫下個人在大滿貫賽最佳成績，昨天晚上挑戰中國「世界球王」王楚欽雖遭直落4橫掃，亞軍入袋成是個人新里程碑。

林昀儒去年新加坡大滿貫賽和「柚子」高承睿打下男雙亞軍，今年換男單寫突破，前三輪都是直落3勝出，前天(2月28日)8強碰德國法蘭西斯卡（Patrick Franziska）以4：1過關，昨天下午進行的4強賽再以4：2力退巴黎奧運銀牌、世界排名第5的瑞典好手摩賈德（Truls Moregard），生涯首度打進大滿貫賽決賽。

現年24歲、世界排名第8的林昀儒，生涯第14度對上現任球王、中國大陸名將王楚欽，兩人平時就有交情，還同是中國大陸聯賽的俱樂部隊友。

昨天晚上壓軸戰和王楚欽上演WTT第5度對決，林昀儒首局陷入0：5落後，讓王楚欽以11：3先下一城；第二局王楚欽同樣一路領先，以11：8再下一城。

第三局林昀儒先握有3：1優勢，但遭王楚欽連拿4分逆轉，且先取得10：4的局點優勢；林昀儒連續瓦解球王4個局點，逼出王楚欽的暫停，可以恢復比賽後林昀儒沒能延續得分氣勢，讓王楚欽再以11：8拿下，也取得局數「聽牌」優勢。

林昀儒第四局最多握有5：2領先，可惜遭8：7時遭王楚欽連拿3分逆轉，最終以9：11結束比賽。

這是王楚欽第五度在大滿貫賽登頂，賽後場中受訪透露心情「舒暢」，現場響起一陣笑聲；1月剛在WTT多哈冠軍賽終結超過兩年冠軍荒的林昀儒，生涯首度打進大滿貫賽男單決賽雖無緣捧冠，仍突破個人在大滿貫最佳成績。

世報陪您半世紀

新加坡 林昀儒 王楚欽

上一則

藍版軍購案堅持罰則入法 學者示警：恐難成案

下一則

沒被轟炸自己癱了…桃機系統當機 旅客排1小時只走5步

延伸閱讀

新加坡大滿貫 「莎頭CP」王楚欽、孫穎莎包攬單打冠軍

新加坡大滿貫 「莎頭CP」王楚欽、孫穎莎包攬單打冠軍
不甩「無底線黑哨」 中國男籃15分大逆轉、打敗日本

不甩「無底線黑哨」 中國男籃15分大逆轉、打敗日本
15分大逆轉 中男籃挫日 胡金秋封神

15分大逆轉 中男籃挫日 胡金秋封神
再見漏接→再見全壘打→奧運熄火 球星趙士強英雄命狗熊運

再見漏接→再見全壘打→奧運熄火 球星趙士強英雄命狗熊運

熱門新聞

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

2026-02-23 17:18
海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
搭公車「包住」國中女生磨蹭至射精，癡漢強制猥褻台灣高等法院改判3年2月。(中央社)

搭公車「包住」女學生磨蹭至射精 台癡漢強制猥褻判3年2月

2026-02-25 22:16
台北101董事長賈永婕發文唱蔣公紀念歌被洗腦深等言論引發爭議。圖／取自賈永婕臉書

賈永婕拒與老蔣合照 辣嗆他繼續罰坐…醫大嘆補台灣史又被洗腦

2026-02-24 17:07
紐約街頭民眾遊行慶祝美國攻打伊朗，手持感謝川普總統標語。(路透) 路透通訊社

攻伊朗也針對中國 學者：川普「犧牲台灣」可能性降低

2026-03-01 14:56
愛國者3防空飛彈。(圖／本報系資料照)

專家：習近平無足夠經濟籌碼 讓川普取消高價值對台軍售

2026-02-28 11:00

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦