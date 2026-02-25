長榮遺產官司 張國煒：讓沒包袱的人來執行遺囑

我的頻道

記者林孟潔／台北25日電
長榮集團創辦人張榮發二房獨子張國煒（圖）24日因向台北地方法院聲請更換遺囑執行人，前往台北地方法院家事法庭出庭。（記者曾原信／攝影）
長榮集團創辦人張榮發二房獨子張國煒（圖）24日因向台北地方法院聲請更換遺囑執行人，前往台北地方法院家事法庭出庭。（記者曾原信／攝影）

已故長榮集團創辦人張榮發遺囑官司，法院判二房獨子、星宇航空董事長張國煒勝訴，可獲逾台幣百億元遺產。張國煒控柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓等4名遺囑執行人怠於執行職務，聲請另訂遺囑執行人為前立委孫大千、安永聯合會計師事務所所長傅文芳，張國煒昨親自出庭，雙方唇槍舌劍3小時，認為要「讓沒有包袱的人來執行遺囑」。

台北地院昨開庭傳喚張國煒、柯麗卿等4名遺囑執行人到庭，張國煒首度出庭，對造則是戴錦銓、吳界源出庭，其餘兩人未現身，委由律師處理。據悉，本案為第二次開庭，由司法事務官主持，開庭近3小時結束，全案候核辦。

張國煒昨抵達法院，一看到媒體便說「你們是為我來的喔」。被問為何出庭，張回應「法官請我們來，我們就要來啊」。庭後，張國煒連說四次「順利」，否認雙方有爭執，「沒有吵架，要吵什麼架」；戴錦銓、吳界源則未對外發言。

據悉，雙方在法庭內對於是否要更換遺囑執行人「各說各話」，時而情緒激動，尤其張國煒、戴錦銓兩人爭執激烈，聲音極大。據指出，張國煒庭內提及張國華憑什麼可以管航空、管鋼鐵，就是因為EIS（巴拿馬長榮國際）的關係等語，並認為若因其他人不同意，而讓戴錦銓感到為難，他也向法院聲請，要讓「沒有包袱的人來執行」。戴錦銓則認為「大家好好講」，希望大家釋出善意，並指要解決問題，而不是「吵」問題。

張國煒認為柯麗卿等4名遺囑執行人，理應依遺囑內容執行，不應違背遺囑，但4人未依遺囑執行職務，怠於執行職務。

張國煒指遺囑執行人立場偏頗，有不能期待遺囑公正實現的重大事由，因此向法院聲請改定遺囑執行人。張國煒也指控柯麗卿4人與張國華共同違反遺囑內容，觸犯刑法背信罪，向台北地檢署提出刑事告訴。

長榮 星宇航空

