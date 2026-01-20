我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

楊麗花提供百萬戲服、現身歌仔戲特展 花迷贈黃金書

記者陳宛茜／宜蘭20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「世紀初戀．楊麗花」歌仔戲特展見面會上，楊麗花（左）親臨與花迷朋友見面，文化部長李遠（右）也化身影迷獻花致意。(圖／文化部提供)
「世紀初戀．楊麗花」歌仔戲特展見面會上，楊麗花（左）親臨與花迷朋友見面，文化部長李遠（右）也化身影迷獻花致意。(圖／文化部提供)

歌仔戲巨星楊麗花看著舞台螢幕亮起的薛丁山影像，雙眼閃閃發亮。這是她登上小巨蛋的「薛丁山與樊梨花」謝幕戲服，由服裝設計名家張叔平手工打造，也是觀眾踏進「世紀初戀．楊麗花」歌仔戲特展看到的首件展品。她透露，此一仿真人像臉上的妝與頭飾，都由她親手打點，「楊麗花化楊麗花，才是楊麗花」。

楊麗花是宜蘭員山人，傳藝中心為她在宜蘭傳藝園區舉辦首次大型個人特展「世紀初戀．楊麗花」。昨下午舉辦特展見面會，邀楊麗花與花迷朋友見面，文化部長李遠也化身花迷獻花致意。

李遠透露，在台視擔任節目部經理時，發現公司有一間放滿楊麗花戲服，連總經理都不能打開的房間。當時他便深刻感受楊麗花的影響力，「楊麗花一直在創造奇蹟」。

策展人林茂賢表示，楊麗花電視歌仔戲出現前，台灣人是在餐桌上吃晚飯，楊麗花歌仔戲出現後，台灣人改在電視前進晚餐，「吃飯配歌仔戲」成為大家的集體記憶，也讓歌仔戲成為常民藝術，展場便重現「吃飯配楊麗花歌仔戲」的場景。此外，楊麗花還創造出許多因應電視演出的歌仔戲新曲調「電視調」。

「世紀初戀．楊麗花」命名靈感來自楊麗花曾是台灣兩代女性的初戀情人，她從1960年代開始即以俊帥的反串角色紅遍大街小巷。展中也展覽花迷的收藏，一位花迷洪鳳秀將30年前購買的黃金楊麗花寫真書轉贈楊麗花，讓楊麗花吃驚「我自己都沒這本書」。洪鳳秀說楊麗花就是她的初戀，她從小學黑白電視時代就喜歡楊麗花，從楊麗花第一次公演看到現在，為了近距離看她，總是買最貴的票。

楊麗花說，宜蘭是她的故鄉與歌仔戲發源地，在這裡辦展向歌仔戲致敬，是她的義務和責任。為讓觀眾進場就眼睛發亮，她提供三套價值數百萬台幣的戲服與製作擬真頭像，讓人感覺她就站在展場歡迎大家。很多人的初戀是楊麗花，而她的初戀是母親和歌仔戲，因為她在媽媽肚裡就聽歌仔戲。愛楊麗花的花迷也是她的初戀，「楊麗花會老，但歌仔戲永遠不會老」。

上一則

鄭習會何時辦？鄭麗文盼上半年成行

下一則

7-11推出「一杯2000元手沖咖啡」台灣超商搶攻黑金市場

延伸閱讀

美歐恐爆發貿易戰 推升黃金白銀價格

美歐恐爆發貿易戰 推升黃金白銀價格
台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老

台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老
台灣女性兩代的初戀情人是她 反串俊帥男性紅到大街小巷

台灣女性兩代的初戀情人是她 反串俊帥男性紅到大街小巷
AI新石油發威 記憶體料續登2026「抗跌硬通貨」保值榜

AI新石油發威 記憶體料續登2026「抗跌硬通貨」保值榜

熱門新聞

曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
連勝武（右）和路永佳一起出席新書「希望的種子」公益發表會。（記者林士傑／攝影）

連勝武4年前爆婚外情 今和老婆路永佳同框 婚姻現況曝光

2026-01-14 08:54

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平
中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」

中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」