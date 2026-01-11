我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

車禍癱瘓26年 演員趙學煌69歲病逝 曾入圍金鐘視帝

記者趙大智／台北11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙學煌（左）與太太蔡秋蓉鶼鰈情深。（本報資料照片）
趙學煌（左）與太太蔡秋蓉鶼鰈情深。（本報資料照片）

資深演員趙學煌2000年在北京車禍造成下半身癱瘓，之後因右脊神經病變影響嗅覺，視力亦嚴重衰退，始終堅強與病魔纏鬥。趙學煌二女兒趙璿昨透露：「爸爸今天凌晨安詳離開了，勇敢堅強的爸爸去當天使了。」趙學煌享壽69歲，性格灑脫的他生前即交代要植葬，家屬也遵照遺願，不會辦告別式。

趙璿昨說：「爸爸6年前曾因肺炎進醫院，插管13天後成功拔管。但去年開始他又因反覆肺炎不斷進出醫院，去年11月底因泌尿系統併發腦炎，進加護病房就沒再出來過，今天凌晨2點離開了。」近年寇世勳、楊貴媚、王淑娟等好友常前往探望，接到消息後也都十分難過。

趙學煌曾演過多齣花系列以及瓊瑤劇「鬼丈夫」，2005年受導演好友梁修身之邀，演出「再見，忠貞二村」的癱瘓父親，並因此入圍金鐘視帝。2007年農曆年前，聯合報關懷資深藝人，探訪當時已癱瘓長達7年的趙學煌，當時他下半身雖然依舊沒有知覺，但聲如洪鐘，臉色紅潤，以自信神情笑說：「活著真好！」

那時趙學煌也談及2000年在北京那場車禍，因為拍戲途中躲避路人，車子打滑撞到分隔島，從此人生發生巨變，尤其是第一年，沮喪到想跳樓和吞藥，根本不想活了。 「我常會做夢，夢到自己好了，那時我就會告訴自己，我不要醒來，免得醒來一切成空」。2005年接拍公視「再見，忠貞二村」時，因為久坐拍戲，犯了褥瘡，看似不太嚴重的傷口，卻差點要了他的命，光住院就住了4個半月。

當時住院住到快發瘋，他出現幻聽、幻覺，醫學名詞叫「瞻妄」。睜開眼，發現自己掛在牆上，病床的簾子，在他眼中成了厚片土司，勾子都像歌舞女郎一樣在搖晃跳舞。醫師看診，他用最尖酸刻薄的話語大罵對方，還曾經在發狂時狠咬老婆的拳頭，差點沒把肉給咬掉。

趙學煌最感謝的就是老婆蔡秋蓉，以及兩個女兒無微不至的照顧和關懷，當時趙學煌和蔡秋蓉坐著，聊起這些往事，雖然心酸，但臉上都露出笑容。趙學煌看著老婆：「我曾經恨過她，因為在我低潮時，她老罵我，我心想，妳怎能這樣對我呢？」蔡秋蓉則說：「我不能跟你一樣跌進谷底啊，那還得了？」

那時的趙學煌在家復健，雙手綁上1.75公斤的沙包舉重，體重直線上升，已有87公斤，但因為被照顧得很好，健康檢查報告，竟比車禍前還好。只是嗅覺，視力嚴重衰退，全靠妻子蔡秋蓉悉心照顧，夫婦倆遷居安坑，閒暇時蔡秋蓉會念書給趙學煌聽，鶼鰈情深，相當動人。

趙學煌以中視基本歌星考試進入演藝圈，1980年以「摘星夢」出道，並跟初戀蔡秋蓉結婚，育有兩女。

趙學煌（右）曾入圍金鐘獎。（本報資料照片）
趙學煌（右）曾入圍金鐘獎。（本報資料照片）

瓊瑤

上一則

文資建物83處修繕得花120億 台大叫苦：政府挹注不足

下一則

新聞評論／鄭麗文訪陸2挑戰：化解北京敵意、消除台北疑慮

延伸閱讀

2閨密入圍她獨漏 郭書瑤：不會失落 對獎沒有執念

2閨密入圍她獨漏 郭書瑤：不會失落 對獎沒有執念
嚴寒天候席捲歐洲各地 荷蘭交通癱瘓、法國5人喪命

嚴寒天候席捲歐洲各地 荷蘭交通癱瘓、法國5人喪命
川普下令全面封鎖水域 委內瑞拉石油出口陷癱瘓

川普下令全面封鎖水域 委內瑞拉石油出口陷癱瘓
車禍癱瘓案三菱判賠10億 賓州高院令重審

車禍癱瘓案三菱判賠10億 賓州高院令重審

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
高雄檢警查獲雨刷蔡政宜涉洗錢案，查扣勞力士名表。記者石秀華／攝影

台議員與妻涉洗錢225億台幣 高雄豪宅搜出85個名牌精品包

2025-12-29 14:35
中國國台辦發言人陳斌華說，若台獨觸碰紅線，中國必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。（記者陳政錄／攝影）

台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了

2026-01-07 01:42
示意圖。(圖／123RF)

留學單親媽攜幼兒回台定居 愛子恐成「人球」急哭

2026-01-09 14:16

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家