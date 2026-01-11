車禍癱瘓26年 演員趙學煌69歲病逝 曾入圍金鐘視帝

趙學煌（左）與太太蔡秋蓉鶼鰈情深。（本報資料照片）

資深演員趙學煌2000年在北京車禍造成下半身癱瘓，之後因右脊神經病變影響嗅覺，視力亦嚴重衰退，始終堅強與病魔纏鬥。趙學煌二女兒趙璿昨透露：「爸爸今天凌晨安詳離開了，勇敢堅強的爸爸去當天使了。」趙學煌享壽69歲，性格灑脫的他生前即交代要植葬，家屬也遵照遺願，不會辦告別式。

趙璿昨說：「爸爸6年前曾因肺炎進醫院，插管13天後成功拔管。但去年開始他又因反覆肺炎不斷進出醫院，去年11月底因泌尿系統併發腦炎，進加護病房就沒再出來過，今天凌晨2點離開了。」近年寇世勳、楊貴媚、王淑娟等好友常前往探望，接到消息後也都十分難過。

趙學煌曾演過多齣花系列以及瓊瑤 劇「鬼丈夫」，2005年受導演好友梁修身之邀，演出「再見，忠貞二村」的癱瘓父親，並因此入圍金鐘視帝。2007年農曆年前，聯合報關懷資深藝人，探訪當時已癱瘓長達7年的趙學煌，當時他下半身雖然依舊沒有知覺，但聲如洪鐘，臉色紅潤，以自信神情笑說：「活著真好！」

那時趙學煌也談及2000年在北京那場車禍，因為拍戲途中躲避路人，車子打滑撞到分隔島，從此人生發生巨變，尤其是第一年，沮喪到想跳樓和吞藥，根本不想活了。 「我常會做夢，夢到自己好了，那時我就會告訴自己，我不要醒來，免得醒來一切成空」。2005年接拍公視「再見，忠貞二村」時，因為久坐拍戲，犯了褥瘡，看似不太嚴重的傷口，卻差點要了他的命，光住院就住了4個半月。

當時住院住到快發瘋，他出現幻聽、幻覺，醫學名詞叫「瞻妄」。睜開眼，發現自己掛在牆上，病床的簾子，在他眼中成了厚片土司，勾子都像歌舞女郎一樣在搖晃跳舞。醫師看診，他用最尖酸刻薄的話語大罵對方，還曾經在發狂時狠咬老婆的拳頭，差點沒把肉給咬掉。

趙學煌最感謝的就是老婆蔡秋蓉，以及兩個女兒無微不至的照顧和關懷，當時趙學煌和蔡秋蓉坐著，聊起這些往事，雖然心酸，但臉上都露出笑容。趙學煌看著老婆：「我曾經恨過她，因為在我低潮時，她老罵我，我心想，妳怎能這樣對我呢？」蔡秋蓉則說：「我不能跟你一樣跌進谷底啊，那還得了？」

那時的趙學煌在家復健，雙手綁上1.75公斤的沙包舉重，體重直線上升，已有87公斤，但因為被照顧得很好，健康檢查報告，竟比車禍前還好。只是嗅覺，視力嚴重衰退，全靠妻子蔡秋蓉悉心照顧，夫婦倆遷居安坑，閒暇時蔡秋蓉會念書給趙學煌聽，鶼鰈情深，相當動人。