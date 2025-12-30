作家張大春臉書罵人「下流、可恥」逆轉無罪 獲補償6000元

我的頻道

記者王聖藜／台北30日電
作家張大春。(記者王聖藜/攝影)
作家張大春10年前因在臉書批評已故名嘴劉駿耀「下流、可恥」，被依公然侮辱罪判罰金3000元(台幣，下同，約95美元)確定，張就公然侮辱罪涉言論自由聲請釋憲，大法官限縮範圍後，張獲改判無罪確定，台北地方法院更裁准還他行事補償金6000元。可覆審。

張大春與劉駿耀「舌戰」緣於2014年4月劉在電台節目質疑林義雄「為何在李扁時代都不敢絕食？」等言論，張在臉書貼文指責劉「下流」，劉提告，檢方起訴張大春。

一審認為，張是對可受公評的事評論，判無罪；二審則以言論自由並非任何情境都受到絕對保護，改判罰金3000元確定；張大春後來就公然侮辱罪有違憲法保障的言論自由等理由聲請釋憲。

大法官去年雖判決公然侮辱罪合憲但限縮適用範圍，憲判指出，侮辱性言論有時可能也有抒發情感或表達風格的表現自我功能，不應僅因罵髒話或對他人具有冒犯性，一律認定是侮辱性言論。以刑法制裁言論時，也應避免檢察機關或法院扮演語言警察角色，過度干預人民間的自由溝通與論辯。大法官作出判決後，檢察總長為張大春提起非常上訴，更一審認為，張的批評未就種族、性別、性傾向等用語予以羞辱，依憲法法庭判決意旨，今年7月判張無罪確定。張大春聲請刑事補償。

台北地院日前開庭時，張大春與委任律師李念祖、李劍非出庭，張大春庭後表示，因「不想讓中華民國欠我錢」所以提刑事補償訴訟，與可獲補償金錢多少無關。

決定書指出，依刑事補償法規定，罰金補償應依已繳罰金1.5倍至2倍返還，張於無罪判決確定前已執行3000元罰金執行，經開庭陳述意見，認以2倍金額補償為適當。

