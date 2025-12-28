曹興誠遭散布「婚外情私密照」告謝寒冰吞敗 檢：查無深偽

我的頻道

中央社／台北29日電
聯電創辦人曹興誠。(本報資料照片)
台灣名嘴謝寒冰聲稱聯電前董事長曹興誠曾有婚外情，並公布多張照片，曹興誠提告謝寒冰散布不實影像、違反選罷法等罪。北檢認為，謝男公布的影像1張無法辨識，其餘非深偽，評論內容為可受公評之事，予不起訴處分。

謝寒冰今年初聲稱曹興誠曾經有婚外情，並公布多張照片。曹興誠發布聲明表示，針對有人散播聲稱與他有關的親密不雅照片，都是合成的，並對謝寒冰提告違反個人資料保護法、公職人員選舉罷免法、刑法散布不實性影像等罪。

北檢將謝寒冰公布的影像送警政署刑事警察局、法務部調查局檢測，結果除了1張「無法判斷」是否為深偽外，其餘未發現深偽，所以難以認定相關影像是他人以電腦合成或其他科技方法所製作，也難認定謝寒冰有何散布謠言及深度偽造影像情事。

北檢表示，曹興誠當時是立委徐巧芯罷免案的領銜人，而罷免等政治活動，是憲法所保障的重大權利，也是民主政治的基石，發起罷免的理由及目的，自屬可受公評的事項，並與公共利益緊密相關。

北檢認為，謝寒冰提出相關影像質疑曹興誠與中國大陸女子過從甚密，且曹興誠擔任罷免案領銜人動機可議等，尚屬合理評論的範疇，合於個人資料保護法的規範，因此將謝寒冰不起訴處分。

