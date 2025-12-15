我的頻道

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

灣區捷運明年票價上調6.2% 平均票價漲30美分

黑白集／視立法權於無物 賴總統複製賴市長作風

黑白集
賴清德總統（左）與行政院長卓榮泰（右）。(本報資料照片)
賴清德總統（左）與行政院長卓榮泰（右）。(本報資料照片)

藍白主導通過財劃法及停砍公教年改法案，賴總統召開民進黨立委便當會，得出「不副署」與「副署後不執行」都是合憲的「共識」，儼然自己開起憲法法庭。

賴總統視立法權於無物的作法，完全就是複製他當年200多天不進市議會的模式。這種唯我獨尊的個性，從台南市長時期即充分流露，沒想到這麼多年過去，一點都沒改變。

2014年底，賴清德以近73%高得票率風光連任台南市長，卻在操盤議長選舉時跌跤，國民黨市議員李全教當上議長。隨後他就宣布在司法未釐清李全教賄選案前，不再進入市議會。

這麼一僵持就長達230多天，引來府會對立，更導致預算無法審核，市政空轉，登革熱疫情嚴重。後來他因此遭監察院彈劾，理由是他違法架空南市立法權，悖離民主與法治原則、傷害憲政體制。之後他才不情願地踏入議會。

10年後，賴總統又玩起同樣的戲碼，面對藍白聯手通過不順執政黨意的法案，他使出當年架空台南市議會的老招，製造憲政危機，更毫無依法行政的民主素養。看看當年監院的彈劾理由，放到今天來看，竟然依舊完全適用。不同的是，當年賴市長有著高民意及綠營僅差一席就過半的議會撐腰，如今的賴總統卻是雙少數的弱勢總統。而他那種自以為是、不願妥協的執拗個性，則始終如一。(轉載自聯合報)

彈劾 賴清德 疫情

才剛唱過大巨蛋…民歌之父楊弦75歲驟逝

禁團令未解台人遊陸反增 兩岸今年觀光逆差48.5億美元

南韓獨檢組揭尹錫悅戒嚴黑幕 派無人機挑釁北韓奪權計畫破局

財劃法不副署不公布 藍不惜上街頭 鄭麗文：總統帶頭毀憲

卓榮泰：將善盡「民主憲政守門人」職責 阻止違憲行為

馬雲現身非洲 與盧安達總統談創新創業合作

羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15
外籍遊客逛夜市示意圖。圖／AI生成

台灣夜市正在消失？ 一票人點名3因素：沒存在必要

2025-12-07 12:54
空軍一架F-16戰機8日執行訓練任務時，飛行員因瞬間發生大G昏迷現象，導致飛機失控，經友機緊急呼叫才甦醒脫險。圖為同型戰機。（國防部提供）

台飛行員大G昏迷...F-16急墜 僚機多次呼叫才救回

2025-12-09 22:30

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

