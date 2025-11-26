黃子佼持少年性影像 二審依「這法條」判緩刑4年 被害人不上訴

我的頻道

記者林孟潔／台北26日電
藝人黃子佼持有2341部少年性影像，因與37名被害人全數和解並賠償完畢，獲判緩刑。（本報資料照片）
藝人黃子佼持有2341部少年性影像，因與37名被害人全數和解並賠償完畢，獲判緩刑。（本報資料照片）

藝人黃子佼在創意私房購買、下載2341部少年性影像，一審依違反兒童及少年性剝削防制條例判八個月徒刑，併科罰金10萬元（新台幣，下同，約3154美元）；案件上訴，黃與37名被害人全數達成和解並賠償完畢，台灣高等法院昨改依違反個人資料保護法判一年六個月徒刑，緩刑四年，應服180小時義務勞務，並參加三場次法治教育。可上訴。

律師楊佳陵昨代被害人表示「不會上訴」，但案件凸顯現行法律的不足，希望案件結束是台灣社會對兒少保護的重新開始。楊佳陵另發布聲明指出，本案只是冰山一角，必須持續追查拍攝製作性影像、架設平台牟利者，「正義的道路尚未走完」。

黃子佼2014年2月12日起註冊為「創意私房」論壇的會員，陸續購買兒童或少年裸露胸部、性器官及性交的影像，再以電腦主機下載，儲存在硬碟之中。黃偵查時認罪，審判時改口不認。

一審認為黃子佼購買性影像數量為2259部、被害人為35人，犯行提高兒童及少年成為性剝削對象的危險性，考量他未與被害人和解，判處黃八個月徒刑，併科罰金10萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算一日。

台北地檢署另查獲黃子佼還持有其他未成年人性影像，二審併案審理，黃在言詞辯論終結時，在法庭上落淚，表示因本案毀了人生，失去一切還要支付贍養費，稱自己懂得被害人的痛。

黃子佼於二審審理期間開始和被害人談和解，並於宣判日前一天透過律師發聲明再度道歉，指出已與全數被害人達成和解，也表示深知若沒有下載就沒有人會供給，對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每個受害者原諒。

黃子佼坦承持有兒少性影像，但否認違反個資法，高院認定黃持有2341部性影像，受害人為37人，性影像是關於性生活的特種個人資料，且檔案中有各被害人的真實姓名、工作地點、生活照、社交軟體帳號、臉部特徵等，使取得性影像者可以直接或間接識別被害人的身分，確實違反個資法。

高院指出，黃子佼行為犯兒少性剝削條例無正當理由持有兒童或少年性影像罪、個資法成年人故意對少年犯非公務機關非法蒐集、處理個人資料罪，為想像競合犯，應「從重」論處個資法，且應依兒童及少年福利權益保障法加重刑度。

高院認為，黃子佼為一己私慾，主動加入創意私房成為會員，購買、下載、儲存性影像，被害人數和檔案眾多，有害兒少身心健全發展，但考量黃沒有前科，與37名被害人全數成立和解，並賠償損失，認為黃有彌補被害人損害的真意和具體作為，37人也均同意給予黃緩刑。

判決也指出，檢方移送併辦的其他性影像部分，有503個性影像、十名被害人無法辨別身分，或影像中疑似的被害人未曾到案接受警詢、偵查製作筆錄，甚且有人於警員聯繫時，否認拍攝性影像，難就此部分對黃子佼論處罪名，退由檢察官另行依法處理。

黃子佼 高院

