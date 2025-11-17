台男星王大陸為閃兵案出庭 認罪求輕判 法庭起身道歉被制止

我的頻道

記者蔣永佑／新北即時報導
藝人王大陸就閃兵案首度出庭。(記者陳正興／攝影)
台灣藝人王大陸因涉嫌偷查個資案被檢警查出另涉閃兵案，牽連出至少18位藝人涉案，加上他耗資360萬元(台幣，下同)閃兵不成，更是冤大頭榜首。新北地方法院今就閃兵案首度傳喚王大陸，他除當庭起身道歉，認罪求輕判，同時針對閃兵首腦陳志明對於他閃兵金額供詞相差100萬元，特地還原逐筆支付的細節。

檢方基於讓兩波遭起訴藝人和役男求刑標準一致，日前也對於王大陸向法院補充求刑1年。稍早王大陸無論是步入或離開法院，全程都不發一語。

開庭時，王大陸一度因出門太趕忘記帶身分證，所幸獲審判長網開一面。後來他當庭起身「為我因無知犯下的錯誤」道歉，卻遭審判長制止，要求盡快坐下開庭。

因陳志明上次開庭時，與王大陸雙方對於閃兵金額交代不一，陳志明表示只收王260萬，其中200萬是在王大陸家中一對一現金交付，剩下60萬則匯款，但王大陸卻始終表示自己付了360萬，雙方相差100萬元。

對此，今天王大陸也特別說明360萬元的支付過程，表示自己第一次是在北市國父紀念館附近，先面交30萬元給對方，再補70萬元；後來陳志明又要150萬和66萬，他殺價成200萬後，在自己仁愛路住家現金支付，最後補了一筆60萬匯款，共計360萬元。

