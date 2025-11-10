把醫院搬到部落 「超人醫師」徐超斌獲頒總統褒揚令

賴清德總統（右）9日出席「南迴有光 在路上 超人醫師徐超斌追思會」，親自頒贈徐超斌醫師褒揚令，由徐超斌夫人仇芸（左）受贈。(記者黃義書／攝影)

「超人醫師」徐超斌於今年9月19日因病辭世，享年58歲，令人不捨與遺憾。醫療財團法人南迴基金會昨舉辦追思會與紀念攝影展，總統賴清德 親自頒贈褒揚令，肯定他一生仁心仁術。同樣出身於達仁土坂部落的急診醫師高元接任南迴診所院長，繼續照亮偏鄉。

「醫院太遠，那就把醫院搬到部落。」徐超斌為台東達仁鄉土坂部落的排灣族人，7歲時目睹部落長輩因來不及送醫而離世，而立志行醫，生前最大願望是在台東大武成立「南迴醫院」，讓居民不再因距離而錯失治療契機，另發起南迴基金會，投入偏鄉醫療服務。

「愛不是最後的方向，而是前進的起點…，徐超斌用生命點亮了醫療制度。」賴清德致詞表示，徐曾經是奇美醫院第一位內外科兼修的急診專科醫生，非常優秀，當了三年住院醫師後升上主治醫師。後來放棄高薪職務，回到台東部落，致力於提升家鄉的醫療資源。

賴清德指出，徐醫師回到台東擔任達仁鄉衛生所主任，每天開車奔馳在南迴公路，守護偏鄉族人的健康。2006年因過勞而中風 、左半身癱瘓，僅休養數月重返職場，繼續服務鄉親，2018年創設南迴基金會籌建「南迴醫院」，希望提升台東偏鄉的醫療品質，「醫者仁心」精神令人感佩。

賴清德表示，徐醫師從診所開始，以南迴行動醫療計畫補齊偏鄉醫療的缺口，2023年6月南迴診所正式營運，提供定點門診與居家醫療，徐在診所看診或是到病人家中進行居家醫療，提供高品質的健康照護。

除了致力改善偏鄉醫療資源不均問題，徐超斌罹癌後，仍心心念念南迴鄉親們健康，另提供獎學金、學費補助等，鼓勵偏鄉地區學生就讀醫學相關科系，「他的所作所為已經超越一般醫生的關懷」，感謝其一生付出，貢獻所有的生命之火，照亮了家鄉，也溫暖所有的族人。

「徐超斌選擇走一條最坎坷、卻也是充滿愛的路。」衛福部長石崇良說，徐在完成急診專科醫師的訓練後，就轉往達仁鄉衛生所擔任主任，不只提供診察，還把衛生所當做24小時緊急醫療中心，陸續提供檢驗、放射、大腸鏡及胃鏡等中型醫院以上才有的服務。衛福部將繼續努力，增進南迴醫療的可近性，用具體行動延續徐超斌的夢想，永遠照亮南迴公路的每一個角落。