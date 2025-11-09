戴資穎退役 父親心疼：該讓她看看不同世界了

我的頻道

記者郭韋綺、王昭月／高雄9日電
31歲世界羽球天后戴資穎在個人臉書正式宣布退役，戴資穎父親受訪表示，女兒退役是規畫中的事，支持並尊重她的決定。(記者王昭月／攝影)

31歲世界羽球天后戴資穎昨在個人臉書正式宣布退役，為超過20年的羽壇傳奇畫下句點。她以「謝謝羽毛球帶給我的一切」一語，向球迷道別，戴資穎父親昨受訪表示，女兒退役是規畫中的事，支持並尊重她的決定。

戴資穎7歲起接觸羽球，2016年登上世界球后寶座，生涯締造多項難以超越的紀錄，累積在位球后周數高達214周，創下羽球女單的歷史新高；在世界羽聯年終總決賽中，她亦是史上奪冠次數最多的女單選手。2017年的台北世大運、2018年的雅加達亞運，都為台灣摘下金牌，2021年東京奧運奪得銀牌，成為台灣羽球史上的里程碑人物。

不過，戴資穎長年在球場征戰，參賽的最後一年卻在傷痛中度過。她在退役聲明中透露：「去年對我來說是深受打擊的一年。巴黎奧運時甚至不確定自己能不能上場，那種痛和無力，這輩子都不會忘記。」

她因不想讓大家看見她脆弱的一面，決定不舉辦退役儀式，而在臉書向球迷告別。

「小戴近年飽受膝傷困擾，去年雙膝都接受手術」，小戴父親昨受訪時坦言，早在奧運結束後，女兒已萌生退役念頭。「她這次退役的消息，沒有事先告訴我們，是發臉書時才知道。不過我跟太太都尊重她的決定」。

戴爸不捨地說，戴姿穎7歲開始打球，到現在30歲，羽球就是她的最愛。由於膝蓋受傷緣故，去年決定雙腳都動手術，女兒曾計畫退役後去爬玉山、環島旅行，「她一直在比賽，幾乎沒機會好好玩過台灣，也該讓她看看不同的世界。」

談到最後一次現場為女兒加油，是去年的杭州羽聯年終總決賽。戴爸回憶說，「那場比賽她腳還沒完全好，還是堅持上陣。太太和我都覺得很不捨，只能在場邊加油。」

家中陳列著滿滿的獎盃與獎牌，戴爸笑說，「數不清了，應該超過一百面吧」，語氣既驕傲又感懷。這一年來家人也適應小戴不比賽的日子，「我們做父母的，就是支持尊重她的決定」

戴資穎父親指這張選手證是女兒首度到越南參賽的證件。(記者王昭月／攝影)
羽球 戴資穎 巴黎奧運

