曾借款給國民黨發薪水…郭台銘母郭初永真百歲辭世

記者馬瑞璿／台北7日電
鴻海創辦人郭台銘高齡100歲的母親郭初永真辭世。(本報資料照片)
鴻海創辦人郭台銘高齡100歲的母親郭初永真辭世。(本報資料照片)

鴻海創辦人郭台銘的母親郭初永真昨辭世，享嵩壽100歲。郭台銘當年創立鴻海時，郭初永真為他標會獲10萬元台幣，作為創業的第一桶金，不僅讓郭台銘成為台灣首富，也成就現在享譽全球的鴻海集團。

企業界都知道郭台銘與母親感情好，郭也多次公開表達「媽媽是我一生最重要的人」；因為父親是警察，工作忙碌，都是母親在家照顧孩子，由於軍公教人員薪水微薄，「媽媽要顧這麼多孩子，真的很不容易」。

郭台銘經常為了生意飛到各國，但只要有空，他都會跟媽媽通話，一回到台灣也一定會每天陪母親散步。他說，「母親是我的心靈支柱」；有重大生意要簽約時，大多帶著母親現身，也常帶著母親與家人出國旅行。

國民黨2016年因被不當黨產委員會凍結資產，導致黨工領不到薪水，當時有兩人各借款4500萬元台幣給國民黨，助國民黨走過發不出薪水的艱難時刻，其中一人就是郭初永真。

時任國民黨副主席詹啟賢向郭台銘提起黨的困境，郭因工作忙碌無暇處理，當時90多歲的郭初永真聽到後，立刻表達願意幫忙，且沒擔保品、免利息。

2020年郭台銘宣布參選總統時，雖然母親年事已高，仍跟著郭台銘跑活動，甚至也會親手做小禮物給郭的粉絲。郭台銘曾說，自己的心願就是「四代同堂，希望我媽媽能超過100歲」。

近幾年，郭初永真的健康漸不如過往，常住北醫的貴賓病房，郭台銘也經常到醫院陪伴。據了解，郭台銘近來幾乎天天到醫院，有時一陪就是一整天。郭台銘非常珍惜跟母親相處的時光，他總說，只要能和母親多相處一分鐘，幸福也就多了一分鐘。

郭台銘在2000年時創辦永齡基金會，「永齡」就是取自於父、母親名字；他並於2008年宣布，日後將捐贈九成財產用於公益事業。

永齡基金會成立之後，不僅捐款援助全球及台灣重大災害重建，也因妻子林淑如、弟弟郭台成相繼罹癌過世，郭台銘以永齡基金會為窗口，至今捐款250億元台幣，與台大醫院打造癌症醫療中心，建構世界一流的癌症預防、治療及研究中心，創下全球醫學院捐款最高紀錄。

