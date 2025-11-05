朱學恒猥褻鍾沛君坐牢「表現好」 提早出獄時間點曝光

我的頻道

記者王聖藜／台北5日電
朱學恒今年1月到台北地檢署報到發監執行。（本報資料照片）
政論直播主朱學恒強吻國民黨台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪判有期徒刑11月確定，2025年1月24日發監台北監獄；朱原刑滿日期應落在12月23日，不過，他在獄中表現良好，獲縮刑處遇，預計12月1日提早出獄，重獲自由。

行刑累進處遇條例規定，累進處遇進至第三級以上的有期徒刑受刑人，每月成績總分在10分以上者，可縮短應執行的刑期；縮短刑期經監務委員會決議並報法務部核備，會再由典獄長函知指揮執行的檢察官。

朱學恒2022年7月20日下午10時18分前邀約鍾沛君喝酒，鍾女提議也想邀請陳菁徽與宴，朱隨即表示要到隱密、空間較大的包廂，由陳女向台北市安和路「鮨処律」餐廳訂了包廂，約8月6日三人共餐、飲酒。

當天晚間9時25分，陳菁徽配偶蔡政哲接送陳菁徽進入餐廳包廂，未久，陳菁徽、蔡政哲離席，朱學恒二度強吻鍾沛君的嘴唇，藉身形優勢、不顧鍾女撇頭反抗，強吻及伸舌碰觸鍾女的嘴唇，強制猥褻得逞。

一審認定，朱學恒的確接續以強暴方式猥褻鍾沛君，造成鍾女無法輕易抹滅的心理傷害，且犯後欠缺性別平權意識、毫無悔悟態度，判處有期徒刑1年2月，朱上訴。

二審法院認為，朱後來坦承犯行，並表達和解的意願及願意賠償的金額，雙方雖未能調解成立，不過，朱犯後態度已有所改變，撤銷改判有期徒刑11月，朱不上訴，判刑確定。

強制猥褻案另衍生侵權損害賠償訴訟，鍾沛君向朱學恒求償500萬元台幣（約16.17萬美元），一審法院判朱應賠償鍾35萬台幣，朱上訴，主張僅應賠償10萬台幣，高等法院駁回上訴案，判朱學恒賠償鍾沛君35萬台幣確定。

台北市議員鍾沛君。（本報資料照片）
