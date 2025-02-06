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辜嚴倬雲辭世海協會致唁電 陸委會：助陸方來台弔唁

台灣新聞組／台北6日電
辜嚴倬雲（左）與孔明扮相的辜振甫（右）合影。(本報資料照片)
辜嚴倬雲（左）與孔明扮相的辜振甫（右）合影。(本報資料照片)

婦聯會前主委辜嚴倬雲4日辭世，享嵩壽105歲，前總統馬英九、前副總統吳敦義都表達哀悼；婦聯會主委雷倩表示，除婦聯會旗下所有組織都將到靈堂哀悼。辜嚴倬雲1920年生於福建福州，1949年與台泥榮譽董事長、海基會前董事長辜振甫結褵，一生親歷百年來社會變遷，見證30餘年來兩岸關係開展。

辜嚴倬雲辭世，大陸國台辦5日晚間表示沉痛哀悼，並強調辜嚴倬雲堅持九二共識，積極促進兩岸交流。陸方表示海協會已向家屬致唁電，但並未提出是否會派員來台悼念。

馬英九透過臉書貼文，對辜嚴倬雲辭世表達震驚與難過。多年以來，辜嚴倬雲待他如親，他稱辜嚴倬雲「辜媽媽」，一方面感念辜振甫對國家、對兩岸關係的貢獻，一方面也是感受一位慈祥的長輩，始終鼓勵且呵護著他。

國台辦發言人朱鳳蓮5日晚間以回答記者指出，「驚悉辜嚴倬雲女士辭世，我們深感悲痛。海峽兩岸關係協會已向辜嚴倬雲女士家屬致唁電」。

朱鳳蓮表示，辜嚴倬雲女士承繼家學，致力弘揚中華文化，長期參與兩岸各領域交流合作，曾陪同辜振甫先生參加「汪辜會談」、「汪辜會晤」，為推動兩岸關係改善、發展作出積極貢獻。

她強調，辜嚴倬雲女士堅持「九二共識」，積極促進兩岸交流。「我們對辜嚴倬雲女士辭世表示沉痛哀悼，向其家屬致以深切慰問」。

陸委會副主委梁文傑昨日指出，若有中國大陸相關人士有意願來台弔唁，政府將在尊重家屬意願的前提下，提供必要協助。

梁文傑昨日下午在記者會上指出，辜嚴女士生前長期協助海基會辜前董事長推動兩岸交流，在維護台海和平、促進兩岸關係發展及持續對話上，發揮重要影響力。如果有中國大陸相關人士有意願來台弔唁，政府將在尊重家屬意願的前提下，提供必要協助。他並指，目前還未收到申請，也不確定陸方是否派人過來。

陸委會主委邱垂正將於今日下午前往靈堂弔唁，而海基會董事長吳豊山與副董事長羅文嘉將於7日上午前往弔唁。海基會稍早表示，1993年新加坡的辜汪會談及1998年大陸的辜汪會晤，辜嚴倬雲均陪同辜振甫前往，並發揮柔性穩健的力量，「展現大家風範，令人敬仰」。

吳敦義也表示，辜嚴倬雲與辜振甫伉儷，以及其子辜啟允、辜成允，過去對他諸多指導與幫助，妻子蔡令怡也曾在婦聯會追隨辜嚴倬雲多年並獲益良多，永遠感念。

婦聯會前常委潘維剛不捨地表示，辜嚴倬雲一生見證那一代婦女堅韌的精神跟毅力，更見證近代史發展，尤其是兩岸對立、和解到如今倒退，其在婦女工作上從未停歇，也樂善好施、熱心公益。

辜嚴倬雲祖父嚴復是清末民初作家、北京大學首任校長，父親嚴琥是大學教授，母親為板橋林家林慕蘭。1946年，辜嚴倬雲隨家人來台奔喪，後定居台灣，於當時的台灣省立建國中學執教。

家屬昨天發出訃聞感謝各界的關心，今天下午一時起至12日下午4時止於台泥大樓設置靈堂，開放供親友致意。

馬英九 吳敦義 新加坡

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