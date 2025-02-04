大S突然離世 與前夫汪小菲仍有3官司未結

大S前夫汪小菲自泰國搭機抵達台灣。（記者黃仲明／攝影）

知名藝人大S 徐熙媛猝逝，她和前夫汪小菲 間仍有千萬扶養費、個人資料保護法等三官司未結，大S若沒有留下遺囑，依現行民法規定，遺產將由丈夫具俊曄、兩名未成年子女平均繼承。

汪小菲3日已抵達台灣，但未回答媒體的詢問。汪小菲的母親張蘭在傳出大S過去時還開直播，引起眾怒，張蘭稍後發文表示會盡力協助處理後事。

大S與汪小菲在兩岸三地都有極高知名度，離婚後對簿公堂，也不時引起關注。

大S與汪小菲離婚後，以汪拒依協議支付生活費用為由，聲請強制執行新台幣750萬元（約22.7萬美元），汪提出擔保金而停止執行，並提出債務人異議之訴，但一審敗訴。汪上訴，台灣高等法院定2月27日行準備程序，雖然大S去世，但因有繼承人具俊曄及子女承受訴訟，高院表示訴訟不當然停止。

另外，大S以後續累積生活費、違約金追加聲請強制執行汪小菲530萬元（約16萬美元）及利息，而汪小菲名下超跑也被拍賣，但首拍流標，汪在二拍前提供擔保金，因此停止拍賣程序。

汪小菲先前因在微博公布離婚協議書，洩漏大S銀行帳戶、地址，被檢方依違反個資法起訴，案件仍在審理；台北地方法院去年3月開庭傳喚汪出庭，汪否認犯罪，供稱是大S公布他的財務往來、捏造房子貸款 不是他支付的謠言，他為自證清白才公布資訊，沒有意圖公布舊家地址及大S銀行帳戶，帳戶是為了付房屋尾款及貸款，全部的資金往來都是他自己在支用。