我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TikTok要求「不賣就禁」暫緩實施 美法院駁回

不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡

已入獄4年…藝人秦偉性侵遭判7年 3次假釋被駁回

記者王聖藜／台北14日電
服刑三度申請假釋被駁的藝人秦偉（左一），客串演出「記憶中的味道」影片，卻嘗不到「自由的滋味」。(圖／截自彰化縣府提供的「記憶中的味道」影片)
服刑三度申請假釋被駁的藝人秦偉（左一），客串演出「記憶中的味道」影片，卻嘗不到「自由的滋味」。(圖／截自彰化縣府提供的「記憶中的味道」影片)

藝人秦偉性侵女編劇、女粉絲、女造型師3案判處有期徒刑7年8月確定，2020年4月入監服刑；他今年1月起開始申請假釋已2次被駁回，9月時第三度申請假釋，矯正署假釋審議委員會認為條件不滿足，日前再度駁回秦的申請案。

據指出，假釋審議委員會認為，秦偉以強暴的手法對3名被害人犯強制性交罪，而且，犯罪後迄未彌補犯罪所生的危害，也沒有對被害人有實質的補償，加上其暴力犯罪造成多名被害人身心俱創，並不符得假釋之標準。

2016年，1名女造型師指控秦偉性侵，控訴秦2010年7月邀她到台北市信義區的住處，將她壓制在床、違反意願性侵；女造型師爆料之後，又有女編劇、女粉絲相繼控訴秦利用談偶像劇劇本、約見面聊天不同理由性侵，檢警展開查辦。

檢方認定，有8名女子遭秦偉性侵，含2名未成年人，年紀最小是14歲，起訴秦偉並求刑41年，不過，5名被害人的指控罪證不足，秦獲判無罪，只有秦性侵女編劇、女粉絲、女造型師3案有罪確定，2021年2月裁定3案應執行有期徒刑7年8月確定。

2020年4月10日，秦偉向台北地檢署聲請囑託南投地檢署代為執行，南投地檢署4月14日開指揮書將秦偉發監台中監獄

2024年1月，秦偉以已服刑過半為理由，首度申請假釋被駁回；5月時，秦偉捲土重來還是被駁回；今年9月，秦偉第三度申請假釋，假釋審議委員會綜合審查秦偉在監表現、矯正教化、修復式正義等情狀，再次駁回申請案。

暴力犯罪 監獄

上一則

外交受制對陸報復 學者：綠解內部反對壓力

下一則

「腸子如泡爛麵條」女控診所子宮肌瘤處理不當 轉院還受阻

延伸閱讀

台藝人性侵服刑 演「記憶中的味道」獲獎 申請假釋又被駁

台藝人性侵服刑 演「記憶中的味道」獲獎 申請假釋又被駁
曼哈頓八旬華婦遭性侵 地檢多項重罪起訴嫌犯

曼哈頓八旬華婦遭性侵 地檢多項重罪起訴嫌犯
大法官人事 王碧芳審過性侵殺人 唯一明確挺死刑

大法官人事 王碧芳審過性侵殺人 唯一明確挺死刑
15歲女星拍戲遭性侵關狗籠 冷到神經麻木「虐照流出」

15歲女星拍戲遭性侵關狗籠 冷到神經麻木「虐照流出」

熱門新聞

民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

2024-12-10 13:21
薄瓜瓜在X上，刊出自己和新娘許惠瑜的婚宴開舞擁吻照片。（薄瓜瓜推特X截圖）

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

2024-12-12 10:35
圖為陳文茜8月出席前民進黨主席施明德語錄「我只帶來信心」新書發表會。(報系資料照片)

肺腺癌確定復發「我賭輸了」 陳文茜：願我靜心走完這段病程

2024-12-06 19:23
資深藝人鮑正芳。記者林俊良／攝影

躲兵役？台資深女星兒子滯留大陸遭判刑

2024-12-11 15:46
民眾黨主席柯文哲（中）今下午遭北檢提訊，隨後又乘坐轎車前往廉政署接受偵訊。（記者曾原信／攝影）

柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣

2024-12-11 09:51
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20

超人氣

更多 >
與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見
冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種

冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種
上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求
華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？

華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？
防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失

防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失