我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張曼玉電影中沒穿內衣「激凸」演出 劉德華讚：很性感

為何多個州房租節節升 原來是房東被教導這麼做

劇情複雜緊湊…譚艾珍遇詐直呼「詐團可得金馬獎」

記者邵心杰／台南13日電
譚艾珍日前遭詐騙，拿愛貓做梗圖自嘲。(取材自臉書)
譚艾珍日前遭詐騙，拿愛貓做梗圖自嘲。(取材自臉書)

「連我都被詐騙讓大家很驚訝吧！」資深藝人譚艾珍昨在臉書分享，她說，只有說出來才有機會療癒自己的身心創傷。「你無法想像他們真的就像創作一齣戲劇，而且劇情複雜緊湊精采到可以得金馬獎，製作、編劇、導演、演員都是超級的專業」。

譚艾珍女兒、藝人歐陽靖昨先在臉書公布此事，「我媽媽70歲了，現在終於知道這個世界上有壞人」。

譚艾珍說，一樣的劇情操作模式正在各處欺騙不同的人，千萬不要小看詐騙集團，說實話他們太厲害了。

譚艾珍表示，如今她下定決心勇敢地分享被詐騙的經驗及資訊，就算被人罵無知愚蠢也無所謂，盡綿薄之力能幫助多少算多少吧。

譚艾珍也說自己有記錄筆記的習慣，每天與（檢察官）通訊時，將對方所說的話記錄下來，事後再查詢及求證，所說的詐騙洗錢手法都是事實，當然會相信這位檢察官是真實的。

歐陽靖說，媽媽本來不打算公開這件事，因為社會風氣是「檢討受害者」，但見前幾天一則新聞：一對被投資詐騙1200萬母女，因為被嘲諷而選擇走上絕路，這讓媽媽正義心又燃起，站在同為詐騙受害人立場想告訴大家：「不是受害者太笨，是詐騙集團真的太厲害了，你我都有可能遇到！」。

歐陽靖說，當初詐騙集團成員假冒檢察官，稱媽媽誤介入一齣毒品刑案，要媽媽幫忙辦案，利用其善良與正義感，讓媽媽一步一步踏入圈套而不自知。

歐陽靖說，因為協助警方秘密辦案，媽媽不能對任何人說，騙她要去看中醫，其實根本去匯款，當車手被抓後，那個聯繫的假檢察官立即從LINE上消失。

詐騙集團 臉書 投資

上一則

太陽能案場開發遇阻 中美晶電池廠員工強制特休1個月

下一則

新聞評論／綠朝景象：上暴下、警欺民、法官護重犯

延伸閱讀

被騙才醒悟「沒有白吃的午餐」

被騙才醒悟「沒有白吃的午餐」
詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺

詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺
台藝人遭詐匯巨款 分享並自嘲：我就無知+笨蛋

台藝人遭詐匯巨款 分享並自嘲：我就無知+笨蛋
58人遭凌虐 台版柬埔寨奪3命 2幹部無期定讞

58人遭凌虐 台版柬埔寨奪3命 2幹部無期定讞

熱門新聞

民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

2024-12-10 13:21
圖為陳文茜8月出席前民進黨主席施明德語錄「我只帶來信心」新書發表會。(報系資料照片)

肺腺癌確定復發「我賭輸了」 陳文茜：願我靜心走完這段病程

2024-12-06 19:23
薄瓜瓜在X上，刊出自己和新娘許惠瑜的婚宴開舞擁吻照片。（薄瓜瓜推特X截圖）

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

2024-12-12 10:35
資深藝人鮑正芳。記者林俊良／攝影

躲兵役？台資深女星兒子滯留大陸遭判刑

2024-12-11 15:46
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
民眾黨主席柯文哲（中）今下午遭北檢提訊，隨後又乘坐轎車前往廉政署接受偵訊。（記者曾原信／攝影）

柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣

2024-12-11 09:51

超人氣

更多 >
詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺

詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺
薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」
9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買

9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買
國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分

國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分
周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光

周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光