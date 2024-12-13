劇情複雜緊湊…譚艾珍遇詐直呼「詐團可得金馬獎」

譚艾珍日前遭詐騙，拿愛貓做梗圖自嘲。(取材自臉書)

「連我都被詐騙讓大家很驚訝吧！」資深藝人譚艾珍昨在臉書 分享，她說，只有說出來才有機會療癒自己的身心創傷。「你無法想像他們真的就像創作一齣戲劇，而且劇情複雜緊湊精采到可以得金馬獎，製作、編劇、導演、演員都是超級的專業」。

譚艾珍女兒、藝人歐陽靖昨先在臉書公布此事，「我媽媽70歲了，現在終於知道這個世界上有壞人」。

譚艾珍說，一樣的劇情操作模式正在各處欺騙不同的人，千萬不要小看詐騙集團 ，說實話他們太厲害了。

譚艾珍表示，如今她下定決心勇敢地分享被詐騙的經驗及資訊，就算被人罵無知愚蠢也無所謂，盡綿薄之力能幫助多少算多少吧。

譚艾珍也說自己有記錄筆記的習慣，每天與（檢察官）通訊時，將對方所說的話記錄下來，事後再查詢及求證，所說的詐騙洗錢手法都是事實，當然會相信這位檢察官是真實的。

歐陽靖說，媽媽本來不打算公開這件事，因為社會風氣是「檢討受害者」，但見前幾天一則新聞：一對被投資 詐騙1200萬母女，因為被嘲諷而選擇走上絕路，這讓媽媽正義心又燃起，站在同為詐騙受害人立場想告訴大家：「不是受害者太笨，是詐騙集團真的太厲害了，你我都有可能遇到！」。

歐陽靖說，當初詐騙集團成員假冒檢察官，稱媽媽誤介入一齣毒品刑案，要媽媽幫忙辦案，利用其善良與正義感，讓媽媽一步一步踏入圈套而不自知。

歐陽靖說，因為協助警方秘密辦案，媽媽不能對任何人說，騙她要去看中醫，其實根本去匯款，當車手被抓後，那個聯繫的假檢察官立即從LINE上消失。