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章立衡求送劉家昌最後一程遭回絕 曬港身分證：仍叫劉子千

記者林士傑／台北9日電
章立衡曬出香港身分證，證明自己仍叫劉子千，悼念亡父劉家昌。(取材自臉書)
章立衡曬出香港身分證，證明自己仍叫劉子千，悼念亡父劉家昌。(取材自臉書)

劉家昌癌症辭世享壽83歲，家屬遵循其生前意願低調、簡單處理後事，其兒章立衡（舊名劉子千）在社群喊話想送父親最後一程。對此，劉家昌家屬發表聲明表示：「關於章姓男子關心家父後事的言論，由於其與劉家無直接關係，我們無法回應，敬請各界理解並分辨相關訊息的真實性。」

章立衡遭到劉家昌家屬徹底切割，對此他透過社群道別：「那就只能在這裡對父親說，一路好走。」

劉家昌的家屬再次強調劉家昌生前便交代後事從簡，所以不舉辦告別式，「家父一生重視親情，他生前最需要的是家人的陪伴與支持，而非逝後的紛擾。我們希望能以家父的精神為念，不因個別言行讓家父的離別變成矛盾與糾葛的舞台」，也希望不要再因不實訊息耗費社會資源。

劉家昌去年指控前妻甄珍無情奪產，並罵兒子章立衡不忠不孝、不知羞恥，彼此在社群平台你來我往開嗆，一度引發熱議。

劉家昌(左起)和前妻甄珍、兒子章立衡(原名劉子千)。(本報資料照片)
劉家昌(左起)和前妻甄珍、兒子章立衡(原名劉子千)。(本報資料照片)

劉家昌生前跟甄珍、章立衡因爭產一事鬧官司，在他癌逝之後，是是非非猶如過眼雲煙，然而第一時間章立衡並不知情，甚至在社群表示震驚且疑惑。章立衡昨公開喊話想出席亡父的告別式，但遭到劉家昌家屬正式回絕。

章立衡昨晚透過社群回應，表示收到回覆，「既然這麼重要的事情可以用如此膚淺跟幼稚的理由來迴避，我只能表示明白與尊重。那就只能在這裡對父親說，一路好走」，同時曬出香港身分證，證明自己仍叫劉子千。不過他2019年時對外宣布改名、從母姓為「章立衡」，同時成立全新的社群粉絲專頁，被認為是和劉家昌畫清界線，如今疑似沒有改名，讓人霧裡看花。

劉家昌 癌症 香港

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