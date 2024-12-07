我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄧金斯蟹捕撈季三度延遲 12月31日才開放

中山美穗猝逝 「情書」導演岩井俊二發文悼念、影迷痛哭

婆婆遺產稅糾紛 最高法院判定楊麗花等6人須付3395萬

記者王宏舜／台北7日電
歌仔戲國寶楊麗花夫家遺產糾紛，台灣高等法院判楊麗花6人須連帶給付3395萬餘元，最高法院駁回上訴確定。（記者曾學仁／攝影）
歌仔戲國寶楊麗花夫家遺產糾紛，台灣高等法院判楊麗花6人須連帶給付3395萬餘元，最高法院駁回上訴確定。（記者曾學仁／攝影）

歌仔戲演員楊麗花的婆婆留下高額遺產、股票及逾億元遺產稅和罰鍰，亡夫洪文棟的姪子繳納大部分稅款，提告要求洪文棟等6名繼承人、姑姑鄭洪玉崑變更股票登記，平均分擔遺產稅。台灣高等法院判楊麗花6人須連帶給付3395萬餘元(台幣，下同，約104.7萬美元)、鄭洪玉崑給付4476萬餘元(約138.1萬美元)本息給洪姪，最高法院駁回上訴確定。

洪家第一代洪萬傳和吳火獅共同創辦新光集團，洪萬傳和妻子洪彭瑞蘭共有洪文樑、洪文棟、鄭洪玉崑3名子女。

洪文棟是骨科名醫，曾任立法委員，和前妻有4名小孩，與楊麗花未生育子女，洪2018年11月過世。此外，男子徐國璋稱是洪文棟的親生兒子，提確認親子關係存在訴訟，洪雖拒驗DNA，但他死後法院仍認定徐是洪的孩子；徐改名洪國璋，能和楊麗花、4名子女共同繼承洪的遺產。

洪文樑的兒子洪士鈞提告主張，祖母洪彭瑞蘭1992年過世後，遺產稅和罰鍰金額累積高達1億5000萬元(約462.8萬美元)，留下的新勝公司、新光實業股票價額也高達1億3000萬(約401.1萬美元)；父親1998年死亡，他和叔叔、姑姑協議，股票歸他所有，並繳納遺產稅、罰鍰1億4000萬(約431.9萬美元)餘元作補償，但洪文棟、鄭洪玉崑不配合過戶股票。一審判楊麗花等6人、鄭洪玉崑須各給付4476萬餘元。

高院認為，洪文樑生前未與洪文棟、鄭洪玉崑達成遺產分割協議，股票不可能全數分歸洪文樑取得，洪彭瑞蘭的遺產稅應由3子女各依應繼分比例分擔。

高院認為洪文樑和其他繼承人繳納總額已逾三分之一，洪文棟、鄭洪玉崑繳納總額不足三分之一，洪士鈞經洪文樑全體繼承人同意，請求楊麗花等6人、鄭洪玉崑各給付所受利益有理。

最高法院認同二審見解，判上訴駁回。

高院 骨科 親子

上一則

新聞評論／總統接受黃埔百年 不讓軍校學中國現代史？

下一則

「賭輸了」 陳文茜肺腺癌復發：願老天給體力完成未竟之事

延伸閱讀

維持TikTok「不賣則禁」 字節跳動傳將上訴美最高法院

維持TikTok「不賣則禁」 字節跳動傳將上訴美最高法院
聯邦上訴法院維持「不賣就禁」法案 TikTok面臨封殺命運

聯邦上訴法院維持「不賣就禁」法案 TikTok面臨封殺命運
紐時分析身價1270億黃仁勳「合法逃稅」 遺產稅省80億

紐時分析身價1270億黃仁勳「合法逃稅」 遺產稅省80億
最高院審理田州「未成年人禁變性」禁令 聯邦大法官恐支持

最高院審理田州「未成年人禁變性」禁令 聯邦大法官恐支持

熱門新聞

長輩中午到樂活園地共餐，如有人異常缺席，協會成員都會注意到並聯繫。圖／臻佶祥社會服務協會提供

中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊

2024-11-30 12:45
網路上外流薄瓜瓜婚禮實況，可見新人身穿白色禮服，還請來舞獅助陣熱鬧。（取材自X平台）

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

2024-11-27 23:33
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
圖為陳文茜8月出席前民進黨主席施明德語錄「我只帶來信心」新書發表會。(報系資料照片)

肺腺癌確定復發「我賭輸了」 陳文茜：願我靜心走完這段病程

2024-12-06 19:23
國民黨前主席吳伯雄、夫人戴美玉今晚舉辦鑽石婚宴，活動進行到高潮，在出席國民黨縣市首長見證下，吳伯雄（左四）親吻夫人戴美玉（右四）。記者林俊良／攝影

憶「30秒娶回美玉」吳伯雄慶鑽石婚 捐4000萬回饋社會

2024-11-29 15:32
桃園邱姓商人猝逝導致妻母互告，判決結果出爐，邱妻刑事部分被判3月徒刑，民事部分，法官則要邱妻先還273餘萬，婆婆再將該付、該給的273萬元給媳婦。示意圖，非文中當事人。(本報系資料照)

兒死隔天媳婦領走遺產逾15萬美元 婆媳互控結果出爐

2024-12-01 14:06

超人氣

更多 >
人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊
川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收
這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回
好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金

好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金
紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控

紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控