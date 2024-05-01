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殷琪自美網購大麻藥品給寵物狗 驗尿自清不起訴

台灣新聞組／台北1日電
高鐵前董事長殷琪自美網購大麻藥品給狗。(本報資料照片)
高鐵前董事長殷琪自美網購大麻藥品給狗。(本報資料照片)

大陸工程、台灣高鐵前董事長殷琪，去年涉從美國網購大麻藥品，透過管家寄包裹給女兒，遭台北關人員發現有異狀，查扣包裹標有CBD大麻二酚的藥品等物。殷琪涉犯運輸第二級毒品罪嫌，她喊冤「購買給寵物狗使用，舒緩焦慮」且至調查局說明、自願採尿送驗，皆無大麻成分。士林地檢署去年偵結，認定沒有運輸毒品主觀犯意，給予不起訴處分。

不起訴指出，去年5月12日，殷琪從美國加州舊金山住所，網購15瓶藥品，其中含有第二級毒品大麻成分藥品12瓶，有4瓶標有CBD大麻二酚，經不知情管家申報、寄到台灣陽明山住處，收件人是殷琪女兒。

殷琪到案否認犯行，他供稱完全不知道什麼是「大麻二酚CBD」「四氫大麻酚THC(下稱THC)」因家中養四隻狗，其中一隻狗會咬人，不願讓人觸碰，在美國時聽到親朋好友說CBD對狗有很大的幫助，可以舒緩狗的情緒，才會上網網購此商品給狗使用，幫助狗舒緩焦慮。

殷琪強調，如果知道商品含有大麻成分，根本不會購買，她搭飛機回台灣，商品尚未送到美國住所，才會委託管家寄到台灣，用女兒名義收包裹。

儘管士林地檢署去年偵結，認定殷琪沒有運輸毒品主觀犯意，不起訴處分，不過農業部防檢署提醒，台灣並未開放含CBD成分的商品進口，THC在台灣更屬於二級毒品，民眾不得上網自行購買或私自進口。

去年6月20日，殷琪經調查局訊問，自願同意採集其尿液送驗，經鑑驗後，其尿液中可待因、嗎啡、安非他命、甲基安非他命、MDA、MDMA、PMA、MMA、去甲基愷他命、四氫大麻酚-9-甲酸、苯甲醯基愛哥寧均呈陰性反應等情，皆無含有大麻成分。

檢方指出，大麻植物與大麻素、大麻素製劑不同，大麻植物包含多種大麻素，如THC、CBD等，而「CBD於台灣不屬於毒品及管制藥品」考量CBD具有多種藥理活性及可能的醫療用途，以一般藥品列管，公告禁止輸入，經主管機關核准始得輸入。

中華民國獸醫師公會全聯會理事長譚大倫表示，台灣寵物用藥最常出現的爭議，在於許多國外合法的動物用藥在台灣沒有登記，雖然現在可以透過「藥物樣品贈品管理辦法」讓台灣獸醫院來使用，不過各國規定不同，不見得國外藥商都會賣給台灣。

大麻 毒品 中華民國

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