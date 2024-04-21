陳致中受排黑限制不能再參選 傳黃睿靚代夫出征

高雄市前議員陳致中(右)雖遭解職，平日仍勤跑基層、關心公眾事務。(圖／陳致中提供)

國民黨 主席朱立倫昨天南下高雄主持布達儀式，立委柯志恩將接高雄市黨部主委，主掌下屆議員選舉兵符。距離選舉還有2年半，民進黨 左楠區及國民黨三民區皆有提名空間，前鎮小港區無論藍綠都有提名空間，前議員陳致中終身不得參選，不過服務處正常運作，也持續跑行程，地方盛傳扁家將推陳致中之妻黃睿靚參選。對此傳聞，陳致中沒有正面回應。

左楠區民進黨李伯毅由議員轉任立委，綠營留下一席空間，有意爭取提名的前市長謝長廷幕僚薛兆基率先宣布參與黨內初選，平日勤跑基層大小活動，另曾參選本屆議員失利的前立委劉世芳服務處執行長的黃偵琳也不排除參戰。

三民區部分，高雄市議會副議長曾俊傑原為國民黨提名的候選人，退出國民黨後與民進黨交好。三民區民進黨議員有康裕成、鄭孟洳、何權峰三人，基進張博洋及無黨曾俊傑都算泛綠，國民黨僅黃柏霖、黃香菽兩人，未來還有一席提名空間。

前鎮小港區議員陳致中涉案遭解職，今年2月假釋出獄，不過因「排黑條款」終身不得參選。國民黨前議長曾麗燕也因詐領助理費案訴訟中，下屆恐無法參選，國民黨市黨部發言人莊為傑及黃昭順助理黃瑋樺皆有意參選，兩人已經開始勤跑基層，強調傾聽民意，爭取國民黨提名。

地方盛傳黃睿靚將「代夫出征」，接棒參選下屆鎮港區議員。陳致中說，他持續服務基層，目前行程都是他自己在跑。