小S等男女藝人串聯 呼籲修法保護兒少

黃子佼(左)涉性騷未成年，小S沉痛發聲。(圖／中天提供)

黃子佼 接連被爆出收藏未成年不雅片及曾性侵17歲少女，成為千夫所指，演藝圈男女藝人都看不下去，包括黃子佼舊愛小S （徐熙娣）、陶晶瑩、賈永婕、郁方等人，在臉書 串聯呼籲政府修法，並提出5大訴求盼能保護兒童與少年，別讓下一代在不安全的環境中長大。男藝人王柏傑、王子邱勝翊、林柏宏、李李仁都喊+1支持連署。

黃子佼行為遭撻伐，小S首次公開表態，在臉書分享連署聲明，該聲明由陳文茜撰寫、賈永婕為發言人，聲明中痛心表示「台灣社會不斷傳出對未成年的性侵、性剝削事件，不該只是當成一時的社會新聞，過了就忘，那個小小的孩子，不會也不能忘記。他或她可能從此不再信任任何人，終生陰影無法承受，成為扭曲人格者，甚至成為反社會傾向的人。」

聲明提出5大訴求，包括針對兒少虐待、性侵害及性剝削加重刑罰；要求警政單位建立侵害兒少罪犯資料庫列入追蹤，防止重複犯罪；還有針對在獄中的兒少犯罪者進行心理諮商等課程；另外參考其他國家對兒少性侵害及剝削的法律，強制進行心理治療；最後是針對在社群媒體、傳統媒體及廣播電視散播性侵兒少影片者處以重罰，盼獲得立法院正視。

林予晞日前挺身開出演藝圈第一槍怒斥「真的別鬧了」。昨被問及此事，她坦言當下並不知自己是「第一槍」，只是做一個平常人會有的平常反應，直指黃子佼：「這次事件非同小可，他擺明是犯罪」，育有2女的鍾欣凌也在臉書發文譴責「做錯就是錯」。

林予晞表明自己和黃子佼私下並無交集，和孟耿如也只有共同朋友，當初會站出來發聲，是認為黃子佼涉及事件非同小可，「他擺明的是犯罪，背後牽涉的惡意這麼廣泛，你們也知道這個網站不是那麼好取締的」，就算因此丟了工作，她也會站出來。

近日又有K小姐發文指控遭黃子佼伸魔爪，林予晞認為這件事要經過討論才能讓過去閉口不談的事得以攤在陽光下，要譴責加害者，也要對受害者釋出善意、安全感給予溫暖，她知道法律規範有許多灰色地帶，剩下的也只能靠全民監督。

鍾欣凌也在臉書發文，通篇雖未指名道姓，卻也讓人一看便懂，暗指黃子佼「做錯了就是做錯了」。除了譴責外，她也心疼被侵犯的受害者能否好好長大，希望社會司法的力量找出背後龐大醜陋的惡，「讓這一代及下一代得到的是成人的保護，而不是傷害。」