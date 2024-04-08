企業家二代 控17歲遭黃子佼騙穿比基尼性侵

一名企業家二代指控17歲時遭藝人黃子佼性侵。(本報資料照片)

揭發藝人黃子佼性騷 的吹哨者Zofia昨在臉書 發文，指去年6月，一名K小姐就聯繫上她，後來打算讓事情過去，但如今決定和盤托出，K小姐表示曾上黃子佼的節目，和對方留下聯絡方式，2006年8月，黃子佼邀她到內湖住處，表示自己要開攝影展，請她換上泳裝拍照，她不疑有他，沒想到黃子佼竟對她伸出魔爪，將她泳褲撥開性侵得逞，成為他一輩子揮之不去的陰影。

K小姐自述是一名企業家二代，且外型亮眼，15歲便被星探發掘，她也因此嚮往進入演藝圈，並透過華視演員訓練班，上了黃子佼的節目，黃子佼開始對她噓寒問暖。因為黃子佼是同校學長，讓她逐步放下戒心。

2006年的夏天，黃子佼約她到住處，表明將要開攝影展，請她換上泳裝拍照，她乖乖照做，但換穿的泳衣卻是越露越多的比基尼，且黃子佼要求她擺出撩人姿勢，甚至出手撫摸她敏感部位，還要她脫掉上衣為藝術犧牲，讓當時年僅17歲的她相當惶恐不安。

她配合脫掉上衣、露出雙乳讓黃子佼拍攝，沒想到黃子佼竟跨坐到她的身上，迅速脫掉她的泳褲，她極力抗拒，但黃子佼卻掏出生殖器快速進入她的身體，她驚嚇到無法動彈，內心痛苦到爆炸，任憑對方抽插了1分多鐘，完事後黃子佼表示自己要到電視台錄影，要她自己搭捷運回家。

這次經歷不但讓她明星夢碎，更對和異性的肌膚之親產生障礙，好幾段良緣就此無疾而終，如今她公開這段往事，是看到司法的判決，以及黃子佼藏在硬碟中的眾多被害少女，讓她決定挺身而出，對她而言，最大的解藥應該是黃子佼的一句認錯和誠心的悔改道歉。