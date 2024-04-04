林百里登台灣首富 身價126億美元 郭台銘居次、張聰淵老三

根據富比世的最新排名，廣達董事長林百里躍居台灣首富。（本報資料照片）

去年起市場掀起一波AI 狂潮，資金大舉湧入AI概念股，相關科技產業創辦人、高階主管身價也因此水漲船高，富比世 雜誌（Forbes）最新發布的2024年億萬富豪榜中，廣達董事長林百里更因AI，登上台灣首富。根據富比世雜誌，台灣總共有50人進榜。

廣達電腦董事長林百里呼籲AI趨勢已久，今年首度奪下台灣首富、身家資產達126億美元，擠下去年的台灣首富蔡明忠和蔡明興兄弟，是2019年鴻海 創辦人郭台銘以來，再度由電子廠大老拿下台灣首富寶座，3日在全球富豪榜排名則高居第157名。若以全球榜單截至2日資料計算，林百里淨值110億美元，在全球富豪榜排名第190。

根據富比世雜誌，無論以3日或2日資料計算，台灣首富均為林百里，但第二富豪則稍有變化；若以2日計算，台灣第二富為「鞋王」宏福實業老闆張聰淵，但若以3日計算，郭台銘是台灣第二大富豪。

國巨集團董事長陳泰銘全球名次為484名，身價達61億美元。富邦集團蔡明忠、蔡明興兄弟的身價均超過50億美元，在全球富豪的排名分別為599和619名。

廣達、鴻海近來股價頻頻衝高，雖然昨天修正回檔，但廣達2日一度衝上台幣299元，距離台幣300元大關僅一步之遙，改寫逾24年來新高，市值穩居台股上市櫃第四大；鴻海2日也一度衝上台幣159.5元，創逾15年以來新高。