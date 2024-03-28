捲10億逃亡5年 貴婦奈奈現蹤加拿大 1家5口擠地下室

鏡週刊報導，貴婦奈奈一家現正藏於距離多倫多僅有一小時多車程的漢米爾頓，與家人因找不到更合適的住處，暫時住在一處地下室，過著逃亡的日子。(本報資料照片)

網紅貴婦奈奈與丈夫黃博健、公公黃立雄一家三口涉詐欺 遭通緝 ，醫美診所2018年捲走近10億台幣(約3億美元)資金後逃亡海外，《鏡週刊》報導，貴婦奈奈一家現正藏於加拿大漢米爾頓(Hamilton)，距離多倫多約1小時多車程，她與家人因找不到更合適的住處，暫時住在一處地下室，過著逃亡的日子。

報導指出，現年49歲的貴婦奈奈被拍到在3月攝氏零下8度的冷天裡，頭戴毛帽、身穿咖啡色大衣進入平價超市採買後，再搭6站的公車回家，已不見往日貴氣風采。

報導直擊，貴婦奈奈的租屋處位於山上，他們一家5口住在約20坪大小、2房的地下室，同住者包括先生的雙親和妹妹，維持著簡單的生活，就連房中的家具也都是撿來的，有時也依靠加國善心人士提供免費食物或生活用品度日。

她受訪時稱，因為沒有存款也沒有信用資料難以租房，這住所是透過當地慈善機構安排而得，月租金 為1400元加幣(約1039美元)。

她發現台灣記者正在跟她時驚嚇不已，隨後才願意受訪，表示這五年來雖已取得加國合法居留權，但受到黑白兩道的追緝，讓她生活不如往日自由，為了維持開銷，這幾年靠著打零工生活，包括發傳單和清潔工都做過，也不再上髮廊剪髮，自己剪頭髮，她並為自己喊冤，希望司法能查明還她公道。

根據台北地檢署以詐欺等罪對貴婦奈奈發布的通緝令，效期可至2044年，長達25年。

法務部長蔡清祥表示，通緝犯在外國被發現，法務部會透過司法互助管道請外國司法單位協助緝拿到案，遣送回國接受法律制裁。