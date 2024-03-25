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歌手鄭華娟60歲離世 張清芳、鄭怡哀痛再唱「天堂」

記者許晉榮／台北25日電
鄭華娟。（本報資料照片）
鄭華娟。（本報資料照片）

1986年曾以「紅酒」作品在歌壇初試啼聲的資深歌手鄭華娟驚傳離世，得年60歲。她因1993年遠嫁德國，幾乎淡出台灣演藝圈，目前後事交由先生Michael等親友處理，昔日老東家滾石唱片稍早也證實噩耗，表示「我們摯愛的如同家人的朋友華娟，在3月21日早上離開了這個她一直真心擁抱、熱愛的世界。」

唱作俱佳的鄭華娟，過去作品不少，除了「紅酒」外，也出過專輯「旅途與歲月的紀念品」、「鄭華娟的招牌歌：創作精華輯」；此外她過去也曾幫張惠妹、梁詠琪、林慧萍及陶晶瑩等多位女歌手打造不少夯歌，即使遠嫁德國，仍時常透過創作來分享和老公的在德國生活的點點滴滴。

鄭華娟曾幫張清芳打造「加州陽光」等多首紅歌，張清芳透過經紀人陳鎮川表示哀悼，更引用鄭華娟生前的知名歌曲「天堂」，哀痛表示：「回到天家，不再疼痛，有一天我們會再相會唱一首～天堂」。

據悉，兩人過去交情匪淺，除了合作「加州陽光」外，還有「Men's Talk」、「週末的夜我不哭」等膾炙人口的好歌。另外天后張惠妹隨後也傷心表示：「非常驚訝，非常難過，祈禱化為天使的她就像她的旋律一樣，自在飛翔」。

從民歌時期就認識的鄭怡，也在臉書難過地說：「鄭華娟離開我們去天堂了！」她同時回憶起1980年代，鄭華娟是第4屆金韻獎優勝歌手。又說：「後來華娟走向創作和製作，喜歡自助旅行，嫁到了德國，也算是個傳奇女子，她是那個年代的文青歌手，皮膚白晰超有氣質, 好似不食人間煙火的精靈。在1991年我最後一張創作專輯，演唱了華娟創作的『天堂』， 唯美的一首歌，影響了很多人，也成為我很重要的代表作。謝謝華娟留下好多好美的作品，沒有病痛去天堂」。

鄭華娟驚傳離世，她的妹妹2022年10月清晨因騎YouBike，遭違規左轉的中型巴士撞上，送醫後不治，士林地院依過失致死罪，判肇事司機有期徒刑1年10月，去年人在德國的鄭華娟，第一時間獲悉判決結果，悲痛替妹妹打抱不平，如今她驟然離世，也讓眾多粉絲相當震驚。

而滾石唱片稍早也表示，「我們遵從華娟家人，她的先生Michael和大哥的同意，沉重的發布了這個消息。華娟的後事目前已有德國的親友在細心的處理。天主會有最好的安排，願主保佑。」

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