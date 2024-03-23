汪小菲再鬧大S 陸網批「激化兩岸矛盾」 籲國台辦出手

汪小菲（圖）和大S離婚後風波不斷。(記者沈昱嘉／攝影)

藝人大S（徐熙媛 ）的前夫汪小菲 昨晚到徐熙媛住處大鬧，被保全報警趕走。汪小菲在微博 發文指「物業費還是我給的 」，並指控「把我孩子強行拉走了」。大陸網友反批「為什麼要說謊？ 明明看了，然後走了，到了微博就說孩子被強行拉走？」還有網友留言標註大陸國台辦官方微博「國台辦發布」，批汪小菲「惡意激化兩岸群眾矛盾」，要求採取措施。

汪小菲昨晚還在派出所揚言報警舉報大小S非法用藥，卻跑出來接受媒體採訪後揚長而去，並未完成報案程序。他的最新發文湧入上萬筆留言，大多大陸網友看不下去。

一名網友標註「國台辦發布」表示，「能不能禁言這個丟臉的玩意兒？你們每天是不幹活兒嗎？從汪小菲開始惡意激化兩岸群眾矛盾，利用水軍引導輿論抹黑大陸人的形象開始，你們就該採取措施了吧？」

不少網友附和，「根本就是破壞兩岸關係，個人家庭糾紛上升到國家關係」、「沒錯，哪天真打起來了，押著汪小菲上前線，都是他家挑起來的」、「確實是這樣，憑他一己之力讓兩岸關係變得更差，甚至因為汪小菲，很多台灣藝人都在內地混不好」、「挑撥離間兩岸關係沒完沒了」。