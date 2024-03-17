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前立委黃國書彩墨書法 兒給的靈感

記者余采瀅／台中17日電
台中市前立委黃國書卸任後，首次舉辦書法個展，書法作品搭配彩墨，呈現全新的書法面貌。（記者余采瀅／攝影）
台中市前立委黃國書卸任後，首次舉辦書法個展，書法作品搭配彩墨，呈現全新的書法面貌。（記者余采瀅／攝影）

台中市前立委黃國書卸任後，潛心投入書藝世界，他首次舉辦書法個展，除展現書法功力，更搭配彩墨創意，激發藝術火花。黃國書展出的作品中，部分與18歲自閉症兒子共同創作，黃國書說，兒子喜歡塗鴉，最愛畫圓圈，有次在作品亂塗，增加不少「意外之喜」，讓他嘗試創作。

黃國書出生於南投鹿谷，就讀台中一中、台北藝術大學、中興大學國際政治研究所碩士，曾任5屆台中市議員，3屆立法委員，八度獲得公督盟評鑑教育文化優秀立委。

黃國書自幼臨習書法，學生時期獲獎無數，大學曾創辦北藝大書法社，先後舉辦多次個展。黃去年宣布不參選立委連任後，投入書法創作，嘗試以彩墨上妝，讓書法作品佐以色彩，呈現全新面貌，構圖、色彩與書法文本輝映，呈現不同的視覺藝術。

黃國書展出的部分作品，出自他與兒子共同創作。黃國書說，有次兒子在他完成的書法中亂塗鴉，意外發現書法加入色彩，不僅不影響書法本身，還增添不同的趣味；兒子經常不按規矩創作，方形變成圓形，甚至塗到書法字上，這些「意外之喜」，跳脫傳統的書法創作。

黃國書說，立委工作卸任後，身上的擔子沒這麼重，心情閒適自得，因此創作讓大家看了會歡喜的作品；過去的書法作品展現書法功力，以及對書法的熱情與想法，此次在形式上作很大的變革，展現全新的書法藝術。「歡喜心—黃國書彩墨書法創作展」展出40件作品，即日起在公共資訊圖書館2樓藝文空間展出，展覽至3月31日。

書法 圖書館

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