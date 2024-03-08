8旬婦捐3.8億促成 王建煊老人院「天使居」圓夢

由無子西瓜基金會打造的新北首間綜合式長照機構「鑫淼天使居」7日舉行落成典禮，新北市長侯友宜（圖左起）到場與天使居長照財團法人創辦人王建煊共同剪綵。（記者杜建重／攝影）

財政部 前部長王建煊創辦無子西瓜基金會，自行籌措經費打造夢想中的長照 中心，昨天位於新北市的「林口鑫淼天使居」啟用，讓他圓了這個夢，也是新北首座結合社區及住宿的綜合式長照機構，可照護104名長者。王建煊說，天使居主要是把模型做出來，照顧孤貧無依、失能失智的長者。市長侯友宜 應邀出席啟用典禮時承諾，未來市府會繼續蓋長照機構。

王建煊多年前提出建老人院的想法，但苦無資金遲未實現。4年前他收到北部一名80多歲婦人的3.8億元(台幣，下同，約1208萬)鉅額捐款，讓此事出現轉機。婦人堅不露面，她原本就關心教育，一直默默幫助偏鄉貧困孩子，1996年起就捐款給王建煊創辦的基金會支持偏鄉教育，當年婦人的丈夫過世，兩人膝下無子，因認同王建煊幫助膝下無子老人的理念，她賣掉香港房產變現3.8億元，將這筆錢全數交給王建煊蓋天使居及長照人才培訓中心，並用於推廣閱讀。

面對台灣人口老化，長照及老人住宿型機構需求大增，但仍一位難求，照服員也難招募，王建煊說，天使居啟用後要成立長照人才培訓中心，免學費和食宿費，希望天使居當作示範案例，逐漸推廣，最重要的是免費提供失智、失能孤苦無依的長者服務。

王建煊笑著說，他也曾是青年才俊，但現在也已86歲，且罹患攝護腺癌6年，「我的日子不多了」，每個人都會老，需要這些服務，但只有一家天使居不夠，也不能光靠捐款、捐發票提供免費服務，因此需要更多人加入行列。

無子西瓜社福基金會執行長姚霽光說，王建煊身體還算不錯，仍天天想著如何做公益，5、6年前得攝護腺癌，經化療已控制下來，目前每天維持健走，同是86歲的妻子蘇法昭已中度失智，但意識很清楚，要避免勞累，目前以輪椅代步。

姚霽光表示，天使居可以收失能者26床、失智者18床、日間照護60人，他向王建煊建議拿出一半名額給中重度失智長者，「既然要做，就要做最困難的」。中重度失智長者補助少，天使居提供孤老救助安置免費名額，現有13名個案，之後再逐漸增加。

姚霽光說，目前由雙北市社會局轉介個案，像經濟弱勢的83歲譚爺爺雙眼近乎失明，居住環境挑戰大，經常一天只吃茶葉蛋配豆漿，未來譚爺爺可免費入住，安享天年。