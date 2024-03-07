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高虹安涉貪案 勘驗2助理偵查光碟 律師批檢

記者王聖藜、林孟潔／台北7日電
新竹市長高虹安（中）涉貪案，6日在台北地方法院開庭審理，一早許多穿著新竹市里長聯誼會背心的人到場聲援，高喊政治迫害。記者潘俊宏／攝影
新竹市長高虹安（中）涉貪案，6日在台北地方法院開庭審理，一早許多穿著新竹市里長聯誼會背心的人到場聲援，高喊政治迫害。記者潘俊宏／攝影

新竹市長高虹安涉貪案，台北地方法院昨開庭勘驗高的前立委助理偵查光碟，比對筆錄有無誤載。光碟顯示，前助理陳奐宇、陳昱愷稱，繳回薪資是聽前行政主任「小兔」黃惠玟指示，沒有討論空間。法官下周三將勘驗黃的偵訊光碟。

高虹安律師團在庭末表示，下周會聲請函詢書證，但未透露函詢標的。外界解讀，貪汙案勘驗程序後，高會再出招。

昨勘驗偵查光碟前，法官先製作勘驗筆錄，請檢、辯表示意見，兩小時勘驗廿一段光碟。高虹安律師王世華認為，檢察官一度阻礙勘驗，指「要花三年時間」，應道歉。

依光碟還原偵辦經過，陳奐宇說，他每月台幣7萬元薪資會浮動，實際每月支領不一樣，薪資應是盡量報到預算上限，實際領到與繳回零用金如何拆分，他不會參與；他無法說明繳回是自願或被動，「這一點沒有討論空間」，他沒有試過不繳回，就算繳回也不能主張債務不履行，繳回的錢都是黃惠玟在管，也無法說清黃是否聽高虹安指示。

陳昱愷的偵查光碟則顯示，他承認2020年7、11、12月共退還台幣3萬多元加班費，他的章拿給黃惠玟保管，可領多少，黃從來不會問他，他不知加班費如何計算，更不會期待有加班費。

王世華庭訊後表示，勘驗後可知檢察官刻意不記載對高虹安有利證述，下次僅剩一名助理的部分就勘驗完畢，並沒有如檢察官所說所有證人都認罪的情形。

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