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全球「蕾絲王」交棒兒子 闖緬甸創事業第二春

記者林宸誼／台北3日電
偉特企業創辦人、台灣工商企業聯合會理事長、華緬開發董事長。（記者林宸誼／攝影）
偉特企業創辦人、台灣工商企業聯合會理事長、華緬開發董事長。（記者林宸誼／攝影）

「全球蕾絲王」偉特企業創辦人、華緬開發董事長王明祥，將企業交給兩個兒子後，呼朋引伴邀請台灣婚紗、時裝產業鏈移植到緬甸，創造大型產業聚落，也要為自己開創事業第二春。

王明祥日前也接下台灣工商企業聯合會理事長職務。他表示，要持續推動兩岸四地的經貿交流合作，保護台商投資權益，初步計畫今年年中，與會員考察上海台商會員企業。

偉特目前已是全世界市占率最大的蕾絲供應商，供應全球知名禮服品牌所需頂級蕾絲高達七成。從英國凱特王妃世紀婚禮所穿著長袖婚紗，到藝人林心如、名模林志玲結婚時所穿的婚紗，上面的蕾絲都是來自偉特。近年還發展自有品牌David's Angel。

偉特於1991年到東莞投資，不過隨著中國大陸人力及土地成本逐年提高，因此除了2000年到湖南永州設廠外，在2008年廣東宣布「騰籠換鳥」政策後，王明祥下定決心要分散一部份產能，到東南亞設廠。

蕾絲除了蕾絲布匹的產出外，早期需要靠大量的人力縫亮片、緞帶、羽毛、串珠等。王明祥坦言，製造業就是逐水草而居，尤其必須要配合上游廠商布局，「不分散生產基地還真的沒有辦法，東莞現在平均每月工資1000美元，還不包括五險一金；而緬甸只要100美元，還把加班費跟保險算進去了。」

他指出，東莞廠雖然連虧六年，但並不打算收掉，「他們都是跟我很久的老員工，公司只要有能力一定會繼續照顧他們。」

王明祥除了應上游廠商要求，跟著到緬甸設立工廠，尋求充沛勞動力外，還開發各式專利機器，推展自動化取代人力。

比較東南亞各國營商環境優劣，他認為，柬埔寨有治安問題、印尼則是有排華問題，相較之下緬甸信仰佛教，民眾個性溫和，「台商的國際化程度不輸日商韓商，且在各國都是遵守當地勞動法規，尊重當地風俗，因此緬甸對台商好感高於日商和韓商。」

王明祥將企業交給兩個兒子後，重心放在經營「華緬科學園區」，他指出，緬甸經濟有如30多年前的東莞，緬甸政府也持續往開放道路前進，於是買進18筆仰光的土地，面積大小如同台北市大同區，蓋起14座工廠。

王明祥還遊說產業鏈下游的禮服、婚紗、成衣廠一起進駐，包含全球最大婚紗生產商新名、知名婚紗廠商亞伸等六家廠商進駐，現在也歡迎時裝、家具等廠商進駐。

他還以過來人身分，幫進駐廠商規畫廠房，甚至指派幹部協助訓練員工。「我還幫他們申請公司、提供種子部隊，包含翻譯、幹部、工人等。」

王明祥指出，由於到緬甸設廠的早，因此沒有受到中美貿易戰影響，倒是這幾年詢問緬甸投資的朋友變多了。台商為了因應地緣政治發展，不得不採供應鏈短鏈化來應變。

緬甸 投資 東南亞

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