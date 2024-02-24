退休族學英文 賴世雄傳授4秘訣

常春藤英語雜誌創辦人賴世雄，分享熟齡學習英文的好處。 (張皓婷╱攝影)

常春藤 英語集團創辦人賴世雄 ，也是台灣英文教學先鋒。去年5月，年過7旬的他穿著白色汗衫，現身YouTuber 賴泰迪（Teddy Lai）影片中，汗衫阿北說得一口漂亮英語，驚艷大眾，影片創下285萬觀看人次，不禁令人好奇，已退休 的他是如何保持流利的口說能力？

●雙語切換 刺激熟齡大腦

現年76歲的賴老師提到，學英文對健康是有幫助的。隨著年紀增長，記憶力衰退，學習第二外語，透過中英兩種語言的轉換，可幫助刺激大腦，讓腦袋更靈光。對於初學英文的朋友，最重要的是先找到學習動機。

例如，喜歡出國的人，學英文可幫助在旅程中的溝通更順暢，玩得更盡興。若對出國沒興趣，學英文有機會能去當導覽志工，開發第二專長，又或者是當英文相關的義工。

像是在醫院，看到需要幫助的移工朋友時，用英文說「 May I help you？」（我可以幫你嗎？），或是「Take care.」（保重！）一句簡單英文，就會讓外國朋友感覺親切，自己也有成就感，激發學習欲望。

●自問自答 打造英文情境

許多中高齡朋友，以前求學時期，沒有好的英文環境，所以難學好英文。學語言最重要的正是「環境」，若身邊沒有人陪你說怎麼辦？賴世雄說那就自己創造。

賴老師表示，自己常用自問自答的對話方式來練習，利用描述法和翻譯法創造情境。描述法指的是將周遭事物或自身感受用英文表達，例如，我肚子餓了（I am hungry.）；翻譯法則是看到生活中出現的英文單子，用英文說一次，且一定要讀出聲音來，更能加深印象。

●善用網路 建立學習環境

「讓自己身處於語言中，有利於學習。」賴老師建議，平時可善用網路平台，像是youtube、spotify，觀看有興趣的戲劇、新聞；聽歌曲、廣播，創造更沉浸和愉快的學習環境。

最後，賴老師非常鼓勵用50、60年代的英文老歌學英文，因為歌詞簡單，樂曲好聽，朗朗上口，還可以學到單字、片語和簡單句型，都是想重新學習英文的好選擇。