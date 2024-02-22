老年獨居不悲情 譚敦慈：享自由很舒服

譚敦慈護理師。本報資料照片

你有預備老後生活的意識嗎？有8成的熟齡認為未來會獨自生活，高齡化社會 ，下一代不一定有能力或是會在身邊，人人要準備迎向一個人的老後。無毒教母譚敦慈表示，獨居不再是孤獨、悲情、孤苦無依的同義詞，獨居有很多好處，可以自由決定、保有獨自的安寧，如果生理、經濟和心理準備好，能夠自主，和親友有距離地生活，也是很舒服的生活模式。

●一人料理抓分量 別老吃剩菜

「一個人更要好好吃！」譚敦慈表示，很多人年紀大了，一個人住不知道如何料理，菜色重複性高，將菜餚一再復熱，造成營養攝取不均衡。她建議，要採用均衡飲食，魚肉豆奶蔬果都要吃，並且吃原型食物、定時用餐，烹調時計畫好分量，就不會留太多剩菜。

舉例蔬菜攝取量，譚敦慈的計量方式就是每天吃兩碗蔬菜「一綠一白」，綠可能有花椰菜、空心菜、菠菜，白可能有白蘿蔔、白花椰菜、高麗菜，就能攝取足夠的纖維質。

再來，選擇容易執行、天天能持續的運動，譚敦慈表示，不用一開始因為決定要認真運動，就猛烈動了幾個小時難以延續，可以從一天5分鐘開始，逐漸增加運動的時數，並且局部性增強肌肉耐力。

●個人經濟要獨立 錢是安全感

經濟能夠獨立自主，是照顧好自己的重要指標。譚敦慈強調，老化可能有未知的醫療費 支出，金錢是安全感來源，「錢不一定要換成喜歡的樣子，但要換成安全的樣子」，她自己是樂於工作，不僅可以有成就感，也可以持續有活水進帳，目前會一直工作不退休 。

譚敦慈表示，隨著年齡增長，需要的東西不用多，可以不時檢視空間的物品、斷捨離，打掃清潔比較不費力，她也會選擇住在交通方便的地方，因為不想舟車勞頓，另外，生活用具如鍋具、餐具等也可以挑選尺寸小的，料理和後續的食物處理都輕鬆。

她也提醒，還有很多長者獨居，因為沒有防災和逃生的知識，因而發生悲劇，所以平日一定要預先了解、演練、預備避難包。