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涉貪稱病不出庭 扁為女兒辯護挨轟 悄解除委任

台灣新聞組／台南20日電
前總統陳水扁涉貪不出庭，卻為女兒辯護。(本報資料照片)
前總統陳水扁涉貪不出庭，卻為女兒辯護。(本報資料照片)

前總統陳水扁涉貪4案，卻稱因病沒有就審能力，獲法院裁定停審，保外就醫至今，但扁去年卻擔任其女陳幸妤的訴訟代理人，為女兒醫療糾紛官司辯護，扁還打贏官司，引發議論，事後原告周姓女子不服，提起上訴，台南高分院昨首度開準備程序庭，陳幸妤已經悄悄解除父親擔任訴訟代理人，改委任律師蔡淑文辯護。

蔡淑文開庭時表示，陳幸妤診所已口頭解除由陳水扁擔任訴訟代理人，全權由她代為幫陳幸妤辯護，陳水扁也會向高分院遞狀解除委任。法官當庭詢問原告周女是否同意，周女也表示同意。

陳水扁去年在台南地院出庭幫女兒陳幸妤打贏醫療糾紛的民事官司，因陳水扁並未被法院宣告禁治產或輔助宣告，地院法官同意讓阿扁擔任陳幸妤的代理人出庭，去年10月判陳幸妤勝訴，免賠周姓原告130萬元。

周女在一審敗訴後，上訴二審，昨天下午3時30分在台南高分院第四法庭開庭，陳幸妤另請律師出庭打官司，僅律師蔡淑文和周姓原告出庭，陳幸妤並未出庭。周女要求勘驗她提供部分錄音光碟內容，法官當庭播放後，蔡淑文表示，「錄音內容非連續性，怎知真實性？」。全案擇期再開庭。

周姓女子提告指出，2020年8月24日至2021年5月10日間，她由陳幸妤替她進行門齒植牙及假牙療程，已支付15萬元。周女指控，陳幸妤使用使用長短、效期不一植牙產品，又於製作假牙時，假牙印模中途由助理接手，助理搖動牙齒拔起齒模，致她左邊植牙處往左第二顆牙齒因此往外爆出，還不當割除她的牙齦肉，害她健康及精神上受損害，求償130萬餘元。

民事部分，一審法官認為，醫療鑑定認定陳幸予無疏失，且陳幸妤在替周女植牙時，植體深度、長短，符合一般診所醫療水準，周女也無法證明她受植牙手術後有造成牙齒爆出。一審法官認為，周女在2021年5月10日要求陳幸妤將已裝上的接牙釘摘下以戴上活動假牙，是周女自己無意讓植牙療程繼續，陳幸妤除了無疏失也無給付不能的情形，判陳幸予勝訴免賠。

周女另控告陳幸妤業務過失傷害，檢察官認為陳幸妤並無疏失，已予不起訴，周女再議也遭台南高分檢駁回，陳幸妤不起訴確定。

陳水扁

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