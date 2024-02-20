朱學恒涉強吻鍾沛君 證人：鍾懷疑被下藥

名嘴朱學恒（見圖）被控一場餐會後強吻台北市議員鍾沛君，涉強制猥褻罪。台北地院傳喚立委陳菁徽出庭作證。朱學恒與鍾沛君先後抵達台北地院，陳菁徽開庭前也抵達。（記者黃義書／攝影 ）

名嘴朱學恒被控餐會酒後強吻台北市議員鍾沛君涉強制猥褻，朱否認犯罪，台北地院19日傳喚參與餐會的國民黨 立委陳菁徽作證；陳女稱，餐會結束不久接到鍾女泣訴遭朱強吻電話，鍾並懷疑被下藥。全案辯論終結，檢方認為朱犯後態度不佳，在審理中鬧脾氣，建請法院從重量刑。全案訂3月29日宣判。

合議庭日前密集傳喚鍾沛君夫婿陳布朗、資深媒體人樊啟明、餐廳陳姓女服務生作證，19日傳喚最後一名證人陳菁徽；陳作證約一小時結束，說法不利於朱學恒。

陳菁徽證說，鍾沛君當時告訴她被強吻時，身體一度無法動彈，懷疑被下藥；鍾女擔心沒有人相信她會被朱學恒侵犯，因朱有網路聲量、輿論影響力，一開始沒有選擇報警或到醫院檢查。

陳菁徽並說，當晚結束餐會晚上約10時30分分，接到鍾沛君LINE 的電話，她後來在電話中確認鍾女已抵達夫婿陳布朗工作地點後，才安心掛掉電話。

辯論程序時檢察官論告說，強制猥褻案所有的證據調查，都由朱學恒所聲請，法院也大部分都准允調查，不過，相關證人的證述，都與過去偵查檢察官所調查的相符、具一致性。

檢察官說，朱學恒因檢方偵查完備自知已無力回天，開始在案情上打轉、鬧脾氣，朱明知檢察官所舉證已無懈可擊、證據且已堅定不移，卻還不認罪，犯後態度不佳，檢方雖未對朱學恒具體求刑，但建議合議庭對朱從重量刑。

朱學恒被控2022年8月6日晚間6時許，主動邀約鍾沛君、陳菁徽等人在台北市大安區安和路某餐廳包廂餐敘，晚間9時陳菁徽和丈夫先離去，包廂只剩朱學恒、鍾沛君兩人。