吾爾開希跌倒一度昏迷指數3 報平安「大家聲音把我喚醒」

民進黨立委王定宇在臉書貼出跟吾爾開希的合照，王定宇表示，吾爾開希一個多月前，因為從樓梯跌落，導致顱內出血、昏迷指數3而住在加護病房，所幸經過搶救跟家人照護，吾爾開希已經恢復許多，特別前往吾爾開心家中探望。(取材自臉書)

民進黨立委王定宇昨天在臉書指出，六四 學運領袖之一的吾爾開希一個多月前，因為從樓梯跌落，導致顱內出血、昏迷指數3而住在加護病房，歷經醫療團隊搶救，以及家人悉心照顧，恢復的速度連醫生都感到驚訝。吾爾開希今天在臉書發表近況，「我現在挺好」，感謝親友的支持，會持續努力奮鬥，期盼能盡快重拾日常。

王定宇指出，一個多月前，許多朋友突然聯繫不上吾爾開希，後來才知道，他因為從樓梯跌落，導致顱內出血、昏迷指數3而住在加護病房，現在已經恢復非常多， 雖然還需要復健，但是我們相信一定會完全康復。

王定宇表示，吾爾開希今年1月發生意外，當時非常嚴重、狀況很差，到上周半邊身體還不能動，如今恢復很好；在醫療團隊的搶救、家人悉心照顧，現在不用人攙扶就可以慢慢走路，只是還需要一段時間的復健，這樣的恢復情形連醫生都覺得是奇蹟，生命力十分強韌。

王定宇說，吾爾開希的腦部有點受損，未來還要面對長時間的復健，包括記憶及行動的恢復等，而吾爾開希的經濟狀況確實也不好，「我們這些好朋友要幫他忙」。

吾爾開希上午報平安，他表示，感謝他的親朋好友持續支持和幫助，「是各位的聲音把我從昏迷中喚醒」，也是為了繼續同各位一起打造更好的未來，才讓他如此快速的恢復。

吾爾開希表示，即便目前狀況穩定，但畢竟受了個大傷，無法在短時間內完全康復，眼前也還有漫長的復健之路，但他會持續努力奮鬥，期盼能盡快重拾日常。

吾爾開希於1968年2月17日出生於北京，籍貫是新疆自治區伊寧市、維吾爾族人。他在天安門 事件爆發後流亡海外，之後定居台灣，成為中華民國 國民。