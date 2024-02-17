陳文茜發文感謝郭台銘：助我由垂危病情走向穩定恩人
台灣資深媒體人陳文茜長期對抗病魔。她在臉書「文茜的世界周報 Sisy's World News」發文，特別感謝鴻海創辦人郭台銘，她表示，寫給郭台銘先生，帶著哈佛團隊及北榮陽明醫學院院長王署君，幫助她由垂危病情走向好轉穩定的恩人。
陳文茜的文章透露，她的病情逐漸穩定，郭台銘大年初一從遠方捎來第一個祝福，「我也不信：沒有您，我可以脫離長達五年日日的疾病灰暗」、「我向上天感謝您，同時許願：我們可以一起改變這個世界」。
《寫給郭台銘先生：帶著哈佛團隊及北榮陽明醫學院院長王署君，幫助我由垂危病情走向好轉穩定的恩人》全文：
當春天再次到來
我曾經以為也許這個世界上再也找不到我了。
此刻，我願意把春天想像成一個新的生命
因為你重新賦予了我重生
朝陽、落日、白雲、細雨、狂風、星辰
所有我渴望的
都不再是奢望
我以為我會為此哭泣
但您如春天，賜予我生命中的禮物
我不再需要活在虛弱疼痛無力感傷的世界
為了感謝您
我決定換一種說話的方式。
你在
彷彿就把無數個春天還給了我
我抱著一個落日
如同抱住圓滿
春天，樹木的枝葉才剛剛掉光
每一叢灌木都發出陣陣柔和的聲響
大年初一
您從遠方捎來哈佛醫院醫師我的病情逐漸穩定平安的第一個祝福
它代表明天，明年、後年⋯⋯
燕子也要飛回。
我不相信，如果不是您，這個世界還有照亮我的機會
我也不信：沒有您，我可以脫離長達五年日日的疾病灰暗
於是在這個被許多人習以為常的春天，
我摘一朶花給自己
我開始再度相信，未來我有能力做到更遠大的志向
我不再是風裡顛簸的花朵
閉上眼睛 聽著風聲
我向上天感謝您
同時許願：
我們可以一起改變這個世界
文茜敬上
上一則
法令「漏接」…才納罕藥給付 新生兒SMA篩檢一度停擺
下一則
FB留言