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自駕出車禍 張善政夫婦受輕傷 網友：市長太親民了吧

台灣新聞組／台北4日電
桃園市長張善政夫妻3日下午2時在國道3號北上48.4K發生車禍，送醫後幸無大礙。(記者曾伯愷／翻攝)
桃園市長張善政夫妻3日下午2時在國道3號北上48.4K發生車禍，送醫後幸無大礙。(記者曾伯愷／翻攝)

桃園市長張善政昨天下午2時許開車載妻，行經國道3號出車禍，他受輕傷，張妻胸口痛、頭暈。張善政昨晚在臉書報平安，「非常不好意思，驚動大家了。請各位好朋友們放心，我與太太均平安」。

張善政昨天下午結束公務行程，與妻子打算回新店的老房子打掃，為農曆新年準備。不料駕駛自有車輛時，在國道3號發生交通事故，張善政右前座安全氣囊爆開，所幸僅有車輛損傷，他們也立即通報警方依法處理。

張善政說，他自己僅有些許擦傷，身體一切如常；太太琦雅則是遭爆開安全氣囊波及，導致胸口痛、頭暈、呼吸不順，救護人員獲報到場，緊急協助送醫急救，所幸兩人並無大礙。雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，仍待國道警方調查釐清。

「謝謝各位朋友們的關心」，張善政表示，也提醒大家，返鄉過年的車流量大，大家一定要注意安全。

包括新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑等藍營人士紛紛留言關切。由於張善政自己開車，也引起討論，網友表示，「竟然還要自己開車」、「總比私人行程也要叫市府駕駛支援」、「應該是休假日不想占用公家資源才自己開」、「比那些凹公務車的官好1萬倍」、「市長太親民了吧，還自己開車」、「我以為這等級出門都是帶司機的」、「自己回老家打掃也太生活化了吧」。

張善政夫妻。(本報資料照片)
張善政夫妻。(本報資料照片)

張善政 侯友宜 臉書

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