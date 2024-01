影／旅居澳洲知名台街頭藝人「氣球人」溺死 得年43歲

澳洲 9news報導,旅居澳洲的知名台籍街頭藝人Vincent Huang,日前於塔斯馬尼亞州(Tasmania)潛水不幸遇難溺斃,其友人已證實噩耗,親屬也趕往當地準備帶回骨灰。

43歲Vincent Huang自2019年開始在雪梨的中央商業區表演,主打將整個身體塞進彈性的氣球 ,並隨音樂上下跳動,是十分受歡迎的街頭藝人,去年在社群媒體 TikTok爆紅,獲封「雪梨氣球人」(Sydney Balloon Man)的名號。而Vincent Huang的招牌曲目就是網路爆紅電子舞曲「Crazy Frog」。

消息指出,Vincent Huang本身也是經驗豐富的潛水者,未料本月7日前往塔斯馬尼亞州金島(King Island)潛水,在西側潛水點「強生岩」(Johnson Rock)發生意外,儘管成功被當地消防單位救起,並接受心肺復甦術,最後仍回天乏術。

目前尚無法確定具體死因,塔斯馬尼亞州法醫仍在準備相關報告。

友人形容Vincent Huang是「誠摯的好友」,為不計其數的觀眾帶來歡笑。一名友人匿名受訪描述,「多數人眼中的他是墨爾本和雪梨街頭的街頭藝人『汽球人』,對我們來說則是經驗老道的漁人、狩獵愛好者,同時是自由潛水和滑雪迷」,「他的大方開朗感染了很多很多人」。

