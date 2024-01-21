影／旅居澳洲知名台街頭藝人「氣球人」溺死 得年43歲

旅居澳洲的知名台籍街頭藝人Vincent Huang，日前於塔斯馬尼亞州潛水不幸遇難溺斃，其友人已證實噩耗，親屬也趕往當地準備帶回骨灰。（取材自X平台）

澳洲 9news報導，旅居澳洲的知名台籍街頭藝人Vincent Huang，日前於塔斯馬尼亞州（Tasmania）潛水不幸遇難溺斃，其友人已證實噩耗，親屬也趕往當地準備帶回骨灰。

43歲Vincent Huang自2019年開始在雪梨的中央商業區表演，主打將整個身體塞進彈性的氣球 ，並隨音樂上下跳動，是十分受歡迎的街頭藝人，去年在社群媒體 TikTok爆紅，獲封「雪梨氣球人」（Sydney Balloon Man）的名號。而Vincent Huang的招牌曲目就是網路爆紅電子舞曲「Crazy Frog」。

消息指出，Vincent Huang本身也是經驗豐富的潛水者，未料本月7日前往塔斯馬尼亞州金島（King Island）潛水，在西側潛水點「強生岩」（Johnson Rock）發生意外，儘管成功被當地消防單位救起，並接受心肺復甦術，最後仍回天乏術。

目前尚無法確定具體死因，塔斯馬尼亞州法醫仍在準備相關報告。

友人形容Vincent Huang是「誠摯的好友」，為不計其數的觀眾帶來歡笑。一名友人匿名受訪描述，「多數人眼中的他是墨爾本和雪梨街頭的街頭藝人『汽球人』，對我們來說則是經驗老道的漁人、狩獵愛好者，同時是自由潛水和滑雪迷」，「他的大方開朗感染了很多很多人」。