我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程

中國推出5項入境新措施 外國人急需者可憑邀請函辦簽證

台男星NONO性侵處分不起訴 芳療師及2網友被害人不服提再議

記者房荷庭／台北報導
藝人NONO陳宣裕。(本報資料)
藝人NONO陳宣裕。(本報資料)

去年6月，本名陳宣裕的藝人NONO遭網紅小紅老師指控，侵犯包括她在內多名女子，涉嫌性侵、性騷、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少女等5罪，共10名被害人出面提告。去年12月，台北地檢署偵結具管轄權的3案，因罪證不足，處分不起訴。原告芳療師及網友等2人不服處分結果，日前已向高檢署提起再議。

小紅老師當初指控，20年來NONO不斷找上各種職業、年紀女性下手，利用臉書、微信、IG媒介或電視台工作之便，性侵或強制猥褻包括芳療師、八大工作者等人，人數逾20人。

事後有10名女子提告，台北地檢署去年12月19日偵結，考量3名被害人僅女方單一指述，缺乏其餘佐證，針對其中3件做不起訴處分，包括：北市中山區某會館工作女子，指控2011至2013年間，在包廂內提供NONO油壓按摩服務時遭性侵。

第二個被害人稱2011年12月間，在北市延吉街搭NONO駕駛白色賓士休旅車，在車上遭強吻及揉搓胸部；第三個被害人也是中山區某時尚會館工作女子，指控2010年在會館替NONO按摩服務時遭壓制、強吻並揉搓胸部。

檢方偵查時，NONO否認3人指控，稱對事發經過沒印象，且第一位被害人供詞與前同事、主管證詞有出入，女方自稱事後求助精神科，檢方也查無相關病歷。因3案都僅女方單一指述，NONO扣案手機中也無與3女聯繫相關資料，事證不足不起訴。

日前，身為原告芳療師及網友等2人不服處分結果，日前已向高檢署提起再議。另外，小紅老師等7名被害人，北檢以住居所在地為由移轉士檢偵辦。

微信 休旅 性騷

上一則

再向挺柯年輕人喊話 趙少康：集中選票才能下架民進黨

延伸閱讀

性感辣模淪街友 曾一整年沒洗澡防性侵 近況曝光

性感辣模淪街友 曾一整年沒洗澡防性侵 近況曝光
金&揚聯合律師樓資深猶太律師分享兒童色情影片屬性侵兒童留學生務必遠離

金&揚聯合律師樓資深猶太律師分享兒童色情影片屬性侵兒童留學生務必遠離
潛民宅性侵12歲女童 35歲嫌被捕

潛民宅性侵12歲女童 35歲嫌被捕
皇后區男性侵搶劫女子 警追緝

皇后區男性侵搶劫女子 警追緝

熱門新聞

10日的聯合報、中國時報、自由時報都刊登署名蕭萬長的頭版全版廣告，底圖是用捺指印的方式呈現中華民國國旗。(記者楊德宜／攝影)

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

2024-01-09 19:15
示意圖。(路透)

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

2024-01-09 02:33
二名裝潢工前天陳屍台北市內湖區新建大樓施工屋內，監視器拍下二人當天上午前往時最後身影（圓圈處）。記者李隆揆／翻攝

強力膠奪命？睡午覺窒息？台豪宅2裝潢工陳屍床板內

2024-01-03 14:30
台灣國防部首公布今日中國長征火箭飛行航跡示意。圖／台灣國防部

台國防部：中國火箭軌跡異常 發警報不受政治干擾

2024-01-09 09:19
吳欣盈大方回答所有問題。（薩泰爾提供）

吳欣盈現身「賀瓏夜夜秀」 選副手有自信 聽到這句話當場傻眼走人

2024-01-07 17:54
作品封面展現出主題與角色特質。（圖／天使映畫提供）

台灣總統大選 成人片也來蹭熱度 「藍白合」變鹹濕版

2024-01-09 02:21

超人氣

更多 >
獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡

獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡
華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰 最後只能找熟人

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰 最後只能找熟人
阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道

阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道
無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了

無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了
閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…