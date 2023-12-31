2023離世名人／緬懷 星雲法師 朱銘

台灣佛光山開山宗長星雲法師2月5日圓寂，其所傳播的人間佛教影響深遠。(本報資料照片)

時序告別2023年，多位台灣名人也揮別人生舞台。其中有佛學大師隨風歸去，有藝文泰斗留下思念，有政界耆宿卸下重擔…他們的離世是台灣的一大損失，但他們留下的精神與創作將永遠激勵著人們。

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師2月5日離世。星雲法師1967年在台灣創建佛光山，畢生提倡「人間佛教」，力主入世佛教，讓台灣佛教走出傳統框架，在台灣佛教史上具開創性地位。

星雲擅長以通俗化方式解說佛法，用大眾化形式讓佛教融入生活，首創佛教唱片、電視弘法。佛光山擁有眾多佛法、文教、慈善、傳播組織，全球道場逾200所，佛教學院10多所，出家弟子逾千人，信眾數百萬人。1991年創辦的國際佛光會，在全球擁有170多個協會，並因積極在第三世界從事教育、慈善工作，在2003年成為全台首個具聯合國非政府組織特殊諮詢委員地位的佛教團體。

星雲法師早年寫下遺囑，他提到一生雖遭逢大時代的種種考驗，但感到人生非常幸福，對苦難、貧窮、奮鬥、空無都很享受。他說自己沒有舍利子，並說只要時時奉行人間佛教，就是對他最好的懷念。

朱銘，85歲，雕塑大師 太極名聞國際

朱銘2019年9月14日出席朱銘美術館20周年慶，並說明太極系列新作品創作理念。（圖：朱銘美術館提供）

以「太極系列」名聞國際的雕塑藝術家朱銘，4月22日晚間疑久病厭世在家輕生。

本名朱川泰的朱銘，1938年出生苗栗貧困農家，15歲拜雕刻師傅李金川為師，30歲起再入雕塑大師楊英風師門，學習現代雕塑，被視為1970年代台灣美術鄉土運動象徵。朱銘知名作品「太極系列」、「人間系列」名聞國際，庶民寫意與東方抽象風格永遠留存在世人心中。

朱銘作品在國際拍賣 市場上有耀眼的成績，2003年紐約蘇富比拍賣會上，朱銘木雕作品「掰開太極」締造24萬3200美元紀錄，約合新台幣730萬元；2004年台北羅芙奧的春季拍賣會中，朱銘木雕作品「太極系列—對招」，以新台幣894萬6000元再度刷新紀錄，同時也創下華人雕塑家最高拍賣紀錄。

朱銘「太極」系列作品饒富東方趣味，更以抽象手法展現哲思，拋除形象，只留意念，深受東西方藏家的喜愛，而熟悉木雕技法的朱銘，更以大膽的斧鑿痕跡入手，不走精雕細琢路線，令國際藝壇驚豔不已。

王文興，84歲，小說家 「家變」驚動文壇

以長篇小說「家變」驚動文壇的小說家王文興辭世，享壽84歲。(本報資料照片)

以長篇小說「家變」驚動文壇的小說家王文興9月27日辭世。王文興長期任教於台灣大學外文系，主講英美小說及小說創作，提倡精讀。著有長篇小說「家變」、「背海的人」、「剪翼史」，短篇小說「十五篇小說」，文集「新舊十二文」等。

王文興代表作「家變」，描寫一個現代知識青年在成長期間所遭遇的精神衝突，檢討家庭和社會的問題，更進一步發掘中國文字的多義性，以形式的創造肯定主題的嚴肅，被譽為五四以來最偉大的小說之一。

王文興從1966年提筆，1973年出版，發表後造成軒然大波。「家變」從內容到形式、情節、結構，語言文字充滿創新，對當時的台灣文壇而言可說是「離經叛道」、「異端」。論者認為，「家變」寫出年輕一代對老一代的心理變化，其文字之創新，也是中國近代小說少見的傑作。

劉鳳學，98歲，編舞一生 台首位舞蹈博士

國家文藝獎得主劉鳳學17日辭世，享耆壽98歲。（本報資料照片）

台灣第一位舞蹈博士、國家文藝獎得主劉鳳學5月17日辭世。

劉鳳學一生致力於台灣舞蹈發展，創作超過130部作品，她不僅在台灣贏得了無數榮譽和獎項，也在國際舞台上受到廣泛讚譽，為無數舞者和舞蹈愛好者帶來了無盡的啟發和希望，她的辭世是台灣舞蹈界的重大損失，她將被人們永遠懷念和崇敬。

劉鳳學是台灣第一位採集原住民舞蹈的學者、也是第一位重現古代唐樂舞的藝術家，一生致力舞蹈創作與教學，本身就是一部台灣當代舞蹈史。

辜寬敏 ，97歲，台獨大老 致力建國制憲

台灣制憲基金會董事長辜寬敏2月27日上午病逝，享耆壽97歲。(本報資料照片)

總統府資政辜寬敏2月27日辭世。辜寬敏自30餘歲起，超過半世紀時間，投入台灣獨立建國志業，包括1960年代在日本擔任台獨聯盟委員長時，發起二二八示威遊行；1990年代力勸彭明敏以民進黨籍身分參選總統，多次在美國重要媒體刊登意見廣告，表達台灣人心聲；他也當面向日本前首相安倍晉三表達台日關係密不可分想法，促成「台灣有事就是日本有事」概念；2020年發動台灣憲政史上首次制憲公投案，2021年號召百個團體組成台灣新憲聯合陣線，推進台灣新憲法運動。

辜寬敏2008年曾參選民進黨主席，但以4萬8882票敗給蔡英文的7萬3865票。

許文龍，95歲，創辦奇美 台灣壓克力之父

奇美集團創辦人許文龍一生致力為台灣實現幸福感。(圖：文化部提供)

奇美集團創辦人許文龍11月18日辭世。許文龍十七、八歲就創業，在台南開了一家小塑膠廠，做塑膠品和玩具加工起家，1959年，他正式成立奇美實業，奇美實業第一次轉型，是由塑膠廠轉入壓克力，這讓他被尊稱為「台灣壓克力之父」，更使奇美成為全球頂尖壓克力供應商之一。

許文龍認為，做企業，要去想「如何分享利益」，讓大家都能釣到魚；分享對象包括周邊客戶、員工和原料供應商。以員工為例，奇美員工薪資高外，配股也比其他公司多，不只技術人員有，最基層的守衛、女工都有，上上下下均願為公司付出，讓奇美有「幸福企業」美稱。

沈呂巡，74歲，前駐美代表 「大砲」直率敢言

前駐美代表、外交部政次沈呂巡6日因病辭世。(本報資料照片)

曾任駐美代表、外交部政次、因直率敢言被封為「沈大砲」的沈呂巡1月6日因病辭世。

1949年出生的沈呂巡，可說是名人之後，清末兩江總督兼南洋大臣沈葆楨是沈呂巡的高祖；沈葆楨之妻林普晴是林則徐的親生女兒，沈呂巡生前也常談起林則徐當年禁菸、燒鴉片的故事，向監察院申報的財產中，沈葆楨奏摺更被他列為是沈家的傳家寶。

家世顯赫，加上畢業於國立中興大學法商學院法律系、美國賓州大學國際關係博士，年輕時就進入外交部駐美代表處工作，對美國國會投注許多心力，26年前美國眾議院院長金瑞契訪台，沈呂巡就是其中一大功臣。

2015年元旦，駐美代表處在華府雙橡園舉行了斷交以來的首次升旗典禮，一度引起美方的不滿。沈呂巡事後解釋，升旗定位是內部活動，未事先通知美方，是因為不想讓中國大陸跑去找美方抗議，徒增美方困擾。

劉和謙，97歲，前參謀總長 一生為國效命

1995年，空軍T-38教練機開訓典禮在花蓮空軍基地舉行，由參謀總長劉和謙主持。(本報資料照片)

總統府戰略顧問劉和謙上將，12月14日凌晨病逝。劉和謙為四星一級上將，曾任海軍總司令、國防部參謀總長，更曾獲前總統李登輝所頒青天白日勳章，是軍人的最高榮譽。劉曾表示「作為一軍人，只有一心一意為國效命」，終生保衛國家的精神，為國軍表率。

黃光國，78歲，台大名譽教授 關注台灣教育

台大心理系名譽教授黃光國過世，享壽78歲。(本報資料照片)

有「華人本土社會科學之父」之稱的台灣大學心理系名譽教授黃光國7月30日辭世。

黃光國出身台北望族，父親黃子正於滿州國擔任溥儀的御醫。黃光國拿到美國夏威夷大學社會心理學博士，返台在台大心理系任教。他也參與政治，曾任總統府國策顧問，2007年曾宣布參加國民黨的總統候選人初選，挑戰當時聲勢最高的馬英九，但因恢復黨籍未滿4個月而不能參選。

黃光國也關注台灣教育，對李遠哲的教改極力批評。2003年7月，黃光國和政大教授周祝瑛等專家學者發表「重建教育宣言」指出，教改各項方案都是以「打倒升學主義、減輕升學壓力」作為首要考量，走的是民粹主義，製造更多社會問題。

楊小萍，79歲，慈善歌后 唱紅「酒醉的探戈」

資深歌手楊小萍(左)是楊慶煌的姊姊，曾唱紅「酒醉的探戈」、「夢醒不了情」等歌。(取材自臉書)

有「遠東首席歌后」封號的資深歌手楊小萍，5月1日過世。楊小萍曾唱紅「酒醉的探戈」、「夢醒不了情」等歌，熱心公益的她時常參加海內外義演活動，獲得「慈善歌后」稱號。

楊小萍進入演藝圈的契機，是在初中時和二哥同遊台北，正巧遇到空軍康樂隊招考演員，兄妹倆抱著好玩心態一起報名，結果是楊小萍被錄取，便開始出現在電視、電影中，曾演出「全家福」、「五色仙女」、「長江二號」、「咖啡美酒檸檬汁」等作品。

丁強，87歲，金鐘視帝 獲特別貢獻獎

丁強(左)與李璇是資深銀色情侶。（圖：台視提供）

曾獲金鐘獎迷你劇集視帝的資深男星丁強1月27日病逝，獲頒第58屆金鐘獎特別貢獻獎。丁強是政工幹校影劇系畢業，服務於中華民國陸軍陸光話劇隊。1961年獲聘為中央電影公司特約演員，演出「薇薇的週記」等片。1969年初執導筒，導演「毒火掌」。1970年以喜劇演員之姿活躍於螢光幕。

1971年與演員有古典美人之稱的李璇再婚，婚後主要從事幕後工作，擔任製作人為李璇量身打造多部影片。1976年兩人來美定居。1980年代初期曾回台任製作、導演，並主持台視綜藝節目「綜藝大亨」，但隨後又淡出演藝圈。2001年復出接演公視「記住 忘了」，獲得第36屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎。2010年以「幸福小公園」提名第45屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎。

萬沙浪，74歲，原民歌王 曾登央視春晚

台灣「原住民歌王」萬沙浪。(本報資料照片)

資深藝人萬沙浪在6月18日清晨離世，萬沙浪70年代演唱電影同名主題曲「風從哪裡來」而走紅，之後陸續唱了不少經典歌曲，如「愛你一萬年」、「娜魯灣情歌」等，本身是卑南族的他，當時被封為「原住民歌王」。

萬沙浪在1987年赴中國大陸發展，並於央視春晚登台演唱，不僅在大陸打開知名度，更一路紅到東南亞，不過後來因為時局變化，他慘遭全面封殺，他得扛起一家6口生計，賺到的工作收入全寄回台灣養家，經濟壓力壓得他喘不過氣。萬沙浪因此將錢拿去投資，卻賠光畢生積蓄，不料熬過長達八年禁令回到台灣，妻子卻已經變賣家產，帶著四個孩子遠赴美國定居，讓他受到很大的打擊。