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台大社科院長蘇宏達連任失利 綠營指因主導學倫案

記者楊德宜、李芯／台北25日電
台大社會科學院院長蘇宏達爭取續任失利，針對遭指主因是強勢主導台大學倫案，他發文駁斥，「這根本是汙辱了所有社科院院務代表，甚至所有社科院同仁」。(本報資料照片)
台大社會科學院院長蘇宏達爭取續任失利，針對遭指主因是強勢主導台大學倫案，他發文駁斥，「這根本是汙辱了所有社科院院務代表，甚至所有社科院同仁」。(本報資料照片)

在新竹市前市長林智堅學倫案中頻頻發聲的台灣大學社會科學院院長蘇宏達，23日在社科院院務會議上提案尋求連任院長，卻遭半數與會者否決。

蘇宏達於2021年8月起擔任台大社科院院長，在國發所爆出林智堅學倫案期間，蘇在記者會上說明學倫審定情況，並批評此案是「醜聞」。近期台大校長陳文章力推「國際政經學院」，也是他在校務會議上大力反對。

台大校友、民進黨立委候選人謝佩芬在臉書表示，這是台大社科院第一次有院長尋求連任卻被否決，且按照台大規定，如果院務會議代表否決，仍可以尋求全院老師投票，但他也放棄了這個機會。

據了解，社科院的選舉都是由院方自自行辦理，因此，台大校方表示未收到社科院的公文，對此事並不了解。

蘇宏達25日在臉書表示，謝佩芬就他爭取台大社科院長續任失利事加以評論，並大搞認知作戰。還指他失利主因是強勢主導台大學倫案，政治手段凌駕學術倫理。「這根本是汙辱了所有社科院院務代表，甚至所有社科院同仁」，他不得不駁斥。

蘇宏達表示，謝佩芬還指他放棄尋求全院老師投票做第二次補救的機會，代表他對自己的所作所為及社會觀感相當清楚。「這就更讓我驚訝了！我根本還沒有決定是否要訴諸全院教師及院務代表投票，謝佩芬就開始製造假訊息，甚至還編造出我的心境，公開造謠」。

蘇宏達表示，他之所以爭取續任，面對全球地緣變動、2030雙語台灣、2028台大未來大學，以及台大國際政經學院的強勢崛起，台大社科院必須加快腳步，前瞻布局，才能在未來校內外和國際競爭中求存取勝，因此決定不計個人毀譽，勇往直前。即使受挫，也心安理得。

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