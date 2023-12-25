台大社科院長蘇宏達連任失利 綠營指因主導學倫案

台大社會科學院院長蘇宏達爭取續任失利，針對遭指主因是強勢主導台大學倫案，他發文駁斥，「這根本是汙辱了所有社科院院務代表，甚至所有社科院同仁」。(本報資料照片)

在新竹市前市長林智堅 學倫案中頻頻發聲的台灣大學社會科學院院長蘇宏達，23日在社科院院務會議上提案尋求連任院長，卻遭半數與會者否決。

蘇宏達於2021年8月起擔任台大社科院院長，在國發所爆出林智堅學倫案期間，蘇在記者會上說明學倫審定情況，並批評此案是「醜聞」。近期台大校長陳文章力推「國際政經學院」，也是他在校務會議上大力反對。

台大校友、民進黨立委候選人謝佩芬在臉書 表示，這是台大社科院第一次有院長尋求連任卻被否決，且按照台大規定，如果院務會議代表否決，仍可以尋求全院老師投票 ，但他也放棄了這個機會。

據了解，社科院的選舉都是由院方自自行辦理，因此，台大校方表示未收到社科院的公文，對此事並不了解。

蘇宏達25日在臉書表示，謝佩芬就他爭取台大社科院長續任失利事加以評論，並大搞認知作戰。還指他失利主因是強勢主導台大學倫案，政治手段凌駕學術倫理。「這根本是汙辱了所有社科院院務代表，甚至所有社科院同仁」，他不得不駁斥。

蘇宏達表示，謝佩芬還指他放棄尋求全院老師投票做第二次補救的機會，代表他對自己的所作所為及社會觀感相當清楚。「這就更讓我驚訝了！我根本還沒有決定是否要訴諸全院教師及院務代表投票，謝佩芬就開始製造假訊息，甚至還編造出我的心境，公開造謠」。

蘇宏達表示，他之所以爭取續任，面對全球地緣變動、2030雙語台灣、2028台大未來大學，以及台大國際政經學院的強勢崛起，台大社科院必須加快腳步，前瞻布局，才能在未來校內外和國際競爭中求存取勝，因此決定不計個人毀譽，勇往直前。即使受挫，也心安理得。